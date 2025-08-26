Detenido un hombre por golpear a su madre y a su hermana en su domicilio de Palma

Agentes de la Policía Local de Palma arrestaron el pasado domingo por la tarde a un ciudadano nigeriano de 26 años que presuntamente golpeó a su madre y a su hermana en su domicilio, en la barriada de es Camp Redó. Las mujeres sufrieron lesiones leves. Tras ser puesto a disposición judicial, el joven quedó libre, pero con la prohibición de acercarse a menos de doscientos metros de las víctimas.

Según informa la Policía Local, agents adscritos a la Policía Comunitaria del Distrito Oeste detuvieron a un ciudadano nigeriano de 26 años como presunto autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar. La intervención tuvo lugar la tarde del 24 de agosto en una vivienda de es Camp Redó, gracias a las llamadas de varios vecinos que alertaron de una fuerte discusión.

Una patrulla comisionada por la base del 092, localizó al presunto agresor fuera del domicilio, quien admitió haberse peleado con su hermana. Ya en el interior de la vivienda, la madre y la hermana relataron a los agentes que la discusión se había originado por una cuestión doméstica y que el hombre había agredido físicamente a la hermana; al intentar la madre interponerse para protegerla, también fue golpeada.

La madre presentaba hematomas y arañazos visibles en un brazo y un ojo hinchado. Ambas mujeres manifestaron que no era la primera vez que sufrían agresiones y expresaron su voluntad de presentar denuncia.

El autor fue detenido por un presunto delito de lesiones de menor gravedad en el ámbito familiar.

Una vez acabadas las diligencias policiales, por parte de la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, el detenido fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad con la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de las víctimas, así como de comunicarse con ellas.