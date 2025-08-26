Denunciado por hacer volar un dron en las inmediaciones del Palacio de la Almudaina, en Palma

El equipo PEGASO (Policía Especialista en Gestión Aeronáutica de la Seguridad Operacional) de la Guardia Civil de Baleares sorprendió este domingo a un ciudadano serbio mientras pilotaba un dron en las inmediaciones del Palacio de la Almudaina en Palma, sede de la Capitanía General, sin disponer de las autorizaciones reglamentarias necesarias para realizar este tipo de operaciones aéreas.

Esta intervención se enmarca dentro de las funciones de vigilancia y control que desarrolla el equipo PEGASO en materia de seguridad aérea y uso de aeronaves no tripuladas (UAS). En el entorno del Palacio de la Almudaina, así como en otras zonas del centro histórico de Palma, incluyendo la Catedral, rigen estrictas prohibiciones de vuelo por motivos de seguridad aérea y protección del patrimonio histórico.

El piloto fue denunciado por idiversas infracciones administrativas.

La Guardia Civil recuerda que los drones son considerados aeronaves a efectos legales y no simples juguetes, por lo que su uso está sujeto al cumplimiento estricto de la normativa aeronáutica vigente. Asimismo, se insiste en la necesidad de que los usuarios de este tipo de dispositivos se informen previamente sobre las limitaciones del espacio aéreo y dispongan de las autorizaciones correspondientes, con el fin de evitar infracciones y garantizar la seguridad ciudadana.