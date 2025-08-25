El modus operandi de los delincuentes es sofisticado y comienza con una fase de recopilación de datos. Utilizando métodos clásicos como el phishing, llamadas fraudulentas o filtraciones masivas de información, los estafadores consiguen robar los datos personales de sus víctimas. Con esta valiosa información, contactan con las operadoras de telefonía móvil para solicitar un duplicado de la tarjeta SIM. A partir de ese momento, el teléfono móvil del usuario queda inoperativo, mientras que los delincuentes pueden acceder a todos los códigos de verificación enviados por los bancos, lo que les permite realizar compras y otros cargos fraudulentos a la cuenta bancaria de la víctima.

