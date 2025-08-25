Una lancha alemana de gran eslora se estrella contra la proa del catamarán 'Attraction' en Mallorca con 30 personas a bordo

Accidente marítimo entre una lancha de gran eslora y el catamarán Attraction en Mallorca con 30 personas a bordo. La primera embarcación, con pabellón alemán, ha embestido al segundo en aguas de Maioris, junto al hotel Delta. El fuerte impacto ha destrozado por completo la proa del Attraction y, a duras penas, ha tenido que regresar al muelle de las Golondrinas.

El siniestro ha ocurrido sobre las 17.30 horas cuando el catamarán Attraction, en su versión más pequeña de unos 15 metros de eslora, navegaba hacia el Hotel Delta, donde tenían previsto hacer su primera escala. Sin embargo, la singladura se ha interrumpido abruptamente. Una lancha de pabellón alemán ha impactado violentamente contra la proa de la embarcación que hace labores de 'party boat'.

El fuerte impacto de la otra embarcación ha destrozado por completo la proa del catamarán y se ha dado inicialmente a la fuga. No obstante estaba plenamente identificada. Los daños ocasionados han sido muy cuantiosos. Hasta el punto de que ha tenido que suspender la singladura y regresar de urgencia hacia el muelle de las golondrinas, de donde había zarpado.

Investigación

Desde la empresa del catamarán han denunciado el accidente marítimo al Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Al parecer los agentes del Instituto Armado podido localizar a la embarcación germana para que se pusiera en contacto con la primera. No obstante los expertos del Cuerpo han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido la colisión entre los dos barcos.

"La lancha ha embestido y se había dado inicialmente a la fuga", han precisado desde la empresa Attraction Catamarans Mallorca, la empresa que la explota. "El catamarán ha quedado muy dañado. Creemos que no se va a poder utilizar en toda la temporada", apuntan.