Hieren a cuchilladas a una mujer en Cala Major

La Policía Nacional abrió una investigación para aclarar lo ocurrido a una mujer que apareció el sábado por la noche con varias heridas de arma blanca en la playa de Cala Nova, en la barriada de Cala Major de Palma.

Según confirman fuentes policiales, la mujer presentaba varios cortes en el cuerpo provocados al parecer con un cuchillo. Las heridas no eran profundas y no revestían gravedad, aunque tuvo que recibir asistencia médica. La mujer herida no quiso colaborar con los agentes y se negó a decir quién le había herido.

Algunos testigos de la zona indicaron que la mujer viven en la playa junto a su pareja, y que ambos habían mantenido una fuerte discusión esa noche. La Policía está buscando a este hombre para interrogarle.