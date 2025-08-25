Hallan a un hombre completamente desnudo junto a un centro de salud en Nou Llevant

Un hombre completamente desnudo, con sus facultades mentales aparentemente alteradas, permanecía de pie junto al centro de salud Emili Darder en el barrio palmesano de Nou Llevant. Una patrulla de la Policía Local de Palma ha acudido al lugar. Tras apreciar que este individuo presentaba una lesión importante en un tobillo, han requerido la presencia de una ambulancia del Ib-salut. Los facultativos le han proporcionado ropa y le han trasladado a un centro hospitalario

Los hechos han ocurrido en torno a las doce del mediodía de este lunes en la calle Puerto Rico de Palma. Un hombre había causado alarma e inquietud en el centro de salud Emili Darder al permanecer de pie completamente desnudo junto a estas instalaciones médicas.

Un lugar apartado

Una patrulla de la Policía Local de Palma ha sido alertada para acudir al lugar y los agentes se han percatado de que esta persona presentaba una ¡herida importante en un tobillo. Por este motivo se lo han llevado a una zona apartada, junto al Palacio de Congresos, y han llamado a las asistencias sanitarias.

En primer término, le han proporcionado una camiseta y unos pantalones. Al presentar esta fuerte lesión en un tobillo, le han conminado a tumbarse mientras era examinado por las asistencias sanitarias del Ib-salut. Los facultativos le han preguntado cómo se había hecho dicha lesión antes de ser trasladado a un hospital.