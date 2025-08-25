Detenido un turista alemán por exhibicionismo al masturbarse ante un niño en la piscina de un hotel de Palma
Agentes de la Policía Nacional acudieron al establecimiento para arrestar a este individuo tras denunciar sus actos obscenos
Un turista alemán comenzó a masturbarse ante los ojos de un niño junto a la piscina de un hotel de Palma. Tras denunciar el comportamiento obsceno de este individuo, una patrulla de la Policía Nacional se desplazó hasta el establecimiento y detuvieron a este individuo, de unos 30 años, por un presunto delito de exhibicionismo y corrupción de menores.
Los hechos se produjeron este pasado fin de semana en un hotel de Palma. Un turista alemán acudió a la piscina y comenzó a masturbarse en presencia de un niño. Los actos obscenos fueron presenciados por algunos presentes y lo denunciaron.
A continuación una patrulla de la Policía Nacional acudió al establecimiento hotelero. Tras recabar testimonios de los allí presentes en la piscina del hotel cuando han ocurrido los hechos, le han detenido por un presunto delito de exhibicionismo y corrupción de menores.
Libertad con cargos
En la mañana de este lunes, este individuo ha sido puesto a disposición del Juzgado de instrucción número 12 de Palma, que se encontraba en funciones de guardia. Tras su comparecencia judicial, el juez le ha dejado en libertad con cargos, pero no le ha impuesto ninguna medida cautelar.
