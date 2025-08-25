Detenido un joven por acuchillar en la calle en Son Gotleu a dos personas para atracarlas

Un asaltante acuchilló a dos viandantes en menos de tres horas en dos atracos perpetrados en el barrio palmesano de Son Gotleu. Una de las víctimas llegó a sufrir tres heridas de arma blanca en el abdomen, en un brazo y en una oreja y tuvo que ser hospitalizada. Agentes de la Policía Nacional han detenido a este joven, de origen argelino, por presuntos delitos de robo con violencia, lesiones y atentado a agentes de la autoridad.

Los hechos ocurrieron sobre las siete y cuarto de la tarde del pasado sábado en el barrio de Son Gotleu. Este sujeto abordó a un hombre en la calle y le exigió que le diera el dinero que llevaba encima y la medicación que portaba. La víctima se negó y el asaltante sacó un cuchillo y le rozó debajo de la cara mientras le sujetaba el cuello con la otra mano. También le causó un corte en la muñeca. En vista del peligro de la situación en la que se encontraba, el afectado le dio su dinero y cuatro cajas de los medicamentos.

Apenas tres horas y media después, sobre las 21. 40 horas, el asaltante volvió a las andadas en la calle Indalecio Prieto de Son Gotleu. El delincuente se encontraba discutiendo acaloradamente con otra persona. En ese momento un transeúnte observó la escena y trató de mediar en la disputa. Si vacilar, el malhechor se abalanzó sobre el viandante armado con un cuchillo. Acto seguido le hizo un corte en un brazo, otro en la oreja y un tercero en el abdomen.

La víctima cayó al suelo malherida mientras perdía mucha sangre. Una dotación policial acudió al lugar y le prestó los primeros auxilios. A continuación el transeúnte fue trasladado en ambulancia a un hospital con lesiones de carácter grave. De inmediato, varias patrullas de la Policía Nacional dieron batidas por la zona para tratar de dar con el paradero de este violento atracador.

Desarmado de un porrazo en la mano

Al día siguiente, en las proximidades de la calle Indalecio Prieto, uno de los afectados alertó a la Policía Nacional de la presencia del presunto agresor. Sin dilación, varias patrullas policiales se desplazaron con celeridad al lugar. Nada más ver a los agentes, el atracador emprendió la huida a la carrera por varias calles de Son Gotleu. Los policías iniciaron una persecución tras él hasta que, por fin, le dio alcance. El funcionario tuvo que emplear su defensa reglamentaria y golpeó al delincuente en la mano en la que portaba un cuchillo. El golpe provocó que el arma blanca se le cayera al suelo.

No obstante, el malhechor continuó su huida por varias calles de Son Gotleu hasta que, por fin, fue interceptado. El atracador acometió contra los agentes y opuso resistencia activa a su detención Los policías tuvieron que emplear la fuerza mínima imprescindible para lograr reducirle. Una vez conseguido, el delincuente fue detenido por presuntos delitos de robo con violencia, lesiones y atentado a agentes de la autoridad. Tras ser puesto a disposición judicial, el juez de guardia decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza.