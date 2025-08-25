Bombers de Mallorca rescatan a una joven que ha caído por un terraplén de tres metros en la carretera de sa Calobra

Redacción Digital

Palma

Bombers de Mallorca, en coordinación con el 061, han trasladado con el helicóptero 'Milana' hasta el Hospital Universitario Son Espases una joven de 25 años que esta tarde ha sufrido un accidente de moto. Durante el vuelo, que ha tenido una duración de sólo 10 minutos, también le ha acompañado un médico del 061.

La joven había caído con su moto por un terraplén de unos tres metros en la carretera de Sa Calobra. El rescate ha sido llevado a cabo por el Grupo de Rescate de Montaña (GRM), que ha llegado con el helicóptero 'Milana' y con el apoyo de los bombers del parc de Sóller.

