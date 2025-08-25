Apuñala varias veces a una mujer en Palma después de haber estado bebiendo juntos

Un hombre, de nacionalidad colombiana, apuñaló repetidamente a una mujer con la que había estado bebiendo alcohol antes junto a Calanova. La víctima sufrió múltiples cortes y heridas de arma blanca por el cuerpo. Después de que los testigos identificaran al presunto autor, agentes de la Policía Nacional le han detenido por un presunto delito de lesiones.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo. Una llamada al 091 alertaba de que un individuo había acuchillado repetidamente a una mujer en las proximidades del club náutico Calanova. La víctima se encontraba en la calle sangrando abundantemente por las numerosas heridas.

Una patrulla de la Policía Nacional acudió rápidamente al lugar y los agentes observaron cómo una ambulancia medicalizada se encontraba atendiendo a la víctima. Esta presentaba numerosas heridas punzantes y cortes tanto en los brazos como en la zona lumbar. No obstante estas heridas no revestían especial gravedad. Pese a esta circunstancia, la mujer se negó a aportar ningún dato a la patrulla policial. A continuación la víctima fue trasladada a Son Espases para un análisis médico más exhaustivo.

Posteriormente, los policías localizaron a varios testigos. Estos les informaron de que una pareja había estado consumiendo bebidas alcohólicas en locales de la zona. En un momento dado, ambos empezaron una discusión y se profirieron insultos y gritos. Un testigo vio cómo el hombre lanzó cuchilladas a ella con un cuchillo de cocina.

Conocidos de la zona

Tras increparle por lo que estaba haciendo, el sujeto abandonó apresuradamente el lugar. Mientras, los testigos acudieron a auxiliar a la víctima. También la acompañaron hasta la llegada de la ambulancia. Al parecer ambos eran conocidos de la zona y estas personas aportaron la descripción física de él.

Sobre las nueve de la mañana del domingo, una patrulla policial localizó al sospechoso. Este presentaba numerosas manchas de sangre en su ropa y un corte reciente en su antebrazo derecho. Al preguntarle los agentes, este reconoció sin ambages que había mantenido una discusión con una amiga. En un momento dado esta le habría propinado un puñetazo en la cara y le había arañado en los brazos.

Finalmente, los policías detuvieron a este individuo por un presunto delito de lesiones. Tras realizarle un cacheo superficial previo a su traslado, los agentes no le hallaron el cuchillo ni el objeto punzante que supuestamente había empleado. Acto seguido fue conducido a dependencias policiales.