Alarma por un incendio en un piso de Pere Garau causado por una vela

Una vela en el interior de una vivienda de Pere Garau ha causado un incendio que ha afectado a las vigas de madera. Bombers de Palma han acudido a sofocar el fuego, Por fortuna no ha habido que lamentar daños personales.

El incendio se ha producido sobre las doce del mediodía en una vivienda situada en una segunda planta en el número 24 de la calle Arzobispo Aspargo de Palma, en el barrio palmesano de Pere Garau. Una vela encendida ha prendido y ha afectado al interior del inmueble. A continuación la víctima ha llamado a Bombers de Palma para que acudieran a apagarlo.

Una dotación de Bombers de Palma ha acudido al domicilio y han apagado el incendio con celeridad. A continuación han abierto las ventanas de par en par para ventilar las estancias y eliminar la gran cantidad de humo acumulado en el interior.

Vigas de madera afectadas

Posteriormente, el jefe de bomberos ha examinado en detalle los daños causados por el fuego en el inmueble. Las llamas han afectado a algunas vigas de madera. No obstante estas no han resultado tan dañadas como para causar alarma. La vivienda no tenía ninguna planta superior y las vigas no estaban sometidas a estrés al sostener un piso por encima.