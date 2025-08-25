Alarma por un incendio en un piso de Pere Garau causado por una vela

Bombers de Palma han acudido a sofocar el fuego dentro del inmueble

Bombers de Palma junto a la vivienda incendiada en la calle Arzobispo Aspargo.

Bombers de Palma junto a la vivienda incendiada en la calle Arzobispo Aspargo. / MANU MIELNIEZUK

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Una vela en el interior de una vivienda de Pere Garau ha causado un incendio que ha afectado a las vigas de madera. Bombers de Palma han acudido a sofocar el fuego, Por fortuna no ha habido que lamentar daños personales.

El incendio se ha producido sobre las doce del mediodía en una vivienda situada en una segunda planta en el número 24 de la calle Arzobispo Aspargo de Palma, en el barrio palmesano de Pere Garau. Una vela encendida ha prendido y ha afectado al interior del inmueble. A continuación la víctima ha llamado a Bombers de Palma para que acudieran a apagarlo.

Una dotación de Bombers de Palma ha acudido al domicilio y han apagado el incendio con celeridad. A continuación han abierto las ventanas de par en par para ventilar las estancias y eliminar la gran cantidad de humo acumulado en el interior.

Noticias relacionadas y más

Vigas de madera afectadas

Posteriormente, el jefe de bomberos ha examinado en detalle los daños causados por el fuego en el inmueble. Las llamas han afectado a algunas vigas de madera. No obstante estas no han resultado tan dañadas como para causar alarma. La vivienda no tenía ninguna planta superior y las vigas no estaban sometidas a estrés al sostener un piso por encima.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
  2. Los restaurantes enfocados a los residentes sortean la caída del consumo en las zonas turísticas: 'Nuestros clientes son los mallorquines
  3. Pep Cañellas: «Al principio teníamos que comprar todos los hoteles, nadie se fiaba de nosotros como gestores»
  4. El 'boom' del 'fitness' en Palma: de machacarse en megagimnasios 'low cost' a entrenar con precisión en centros de barrio
  5. Sesión de entreno con Cristiano y Georgina en Mallorca
  6. Lo nunca visto en 'Pasapalabra': Roberto Leal no pudo contener su felicidad
  7. El bofetón del ‘municipal’ o el vecino que no entendía qué era un cheque: un funcionario del Ayuntamiento de Santa Margalida recopila las anécdotas que no se ven
  8. Encuentran los efectos personales de Matilde, la vecina de Palma desaparecida en Indonesia, en el basurero de su hotel

Alarma por un incendio en un piso de Pere Garau causado por una vela

Alarma por un incendio en un piso de Pere Garau causado por una vela

Apuñala varias veces a una mujer en Palma después de haber estado bebiendo juntos

Apuñala varias veces a una mujer en Palma después de haber estado bebiendo juntos

Detenido un joven por acuchillar en la calle en Son Gotleu a dos personas para atracarlas

Detenido un joven por acuchillar en la calle en Son Gotleu a dos personas para atracarlas

Un grupo de treinta vendedores ambulantes se enfrenta a una patrulla de la Policía Local de Palma para evitar el arresto de un compañero

Un grupo de treinta vendedores ambulantes se enfrenta a una patrulla de la Policía Local de Palma para evitar el arresto de un compañero

VÍDEO | La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil

VÍDEO | La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil

Hieren a cuchilladas a una mujer en Cala Major

Hieren a cuchilladas a una mujer en Cala Major

Detenida una mujer en Palma por estafar 68.000 euros con falsas inversiones en criptomonedas

Detenida una mujer en Palma por estafar 68.000 euros con falsas inversiones en criptomonedas

Encuentran los efectos personales de Matilde, la vecina de Palma desaparecida en Indonesia, en el basurero de su hotel

Encuentran los efectos personales de Matilde, la vecina de Palma desaparecida en Indonesia, en el basurero de su hotel
Tracking Pixel Contents