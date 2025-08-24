Tres detenidos por golpear a un joven con palos para robarle en Palma

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la madrugada del pasado domingo en Palma a tres jóvenes argelinos que presuntamente golpearon con palos a un hombre al que intentaron arrebatar la mochila que portaba.

Según informa la Policía, los hechos se produjeron en la madrugada del pasado día 17, en los alrededores de la calle Arxiduc de Palma, cuando la víctima se encontraba en el exterior de un local de ocio. Un hombre se el acercó y le pidió un cigarro. En ese mismo momento notó como varios individuos se le acercaron por la espalda y de forma violenta le agarraron una mochila bandolera que portaba colgada por la espalda con la clara intención de robársela comenzando un fuerte forcejeo.

Durante el forcejeo los individuos que se le acercaron por la espalda portaban palos o barras metálicas y dado que no soltaba sus pertenencias comenzaron a propinarle golpes.

En el transcurso de la agresión observó como uno de sus agresores logró abrir su bandolera y sustraer de su interior su teléfono móvil, 150 euros y varias tarjetas personales. Del mismo modo este individuo agarró una cadena que la víctima portaba en el cuello y tirando fuertemente de ella se la sustrajo. Tras la agresión y el robo todos ellos huyeron del lugar a la carrera y arrojaron el teléfono móvil al suelo.

Cuando las patrulla policiales acudieron al lugar, el joven les informó sobre lo sucedido y aportó la descripción de los asaltantes y la dirección por la que habían huido. Los agentes realizaron una batida por los alrededores.

Poco después una patrulla policial localizó en la calle Alfonso El Magnánimo a un grupo de tres individuos jóvenes, cuya descripción coincidía con el relato de la víctima, por lo que fueron interceptados.

Durante el cacheo superficial que les realizaron los agentes localizaron en el bolsillo de uno de ellos una cadena que coincidía plenamente con la sustraída, igualmente otro de los individuos llevaba una tarjeta de transporte a nombre de la víctima.

Una vez practicadas todas las gestiones los agentes arrestaron a los tres jóvenes como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación, y les trasladaron a las dependencias policiales. Cuando la víctima acudió a presentar denuncia por lo ocurrido se le entretaron los objetos recuperados.