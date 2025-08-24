Investigan a una mujer por quedarse 480 euros que encontró en una gasolinera de Palma

La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, tras una investigación de un mes, ha concluido un informe penal que ha permitido identificar a una ciudadana argentina de 28 años como presunta autora de un delito de apropiación indebida. La mujer está siendo investigada por quedarse con 480 euros que un hombre había perdido en una gasolinera de la Avinguda de Sant Ferran.

La investigación se inició el 23 de julio a raíz de la denuncia de un hombre que había extraviado un fajo de billetes la tarde anterior. Al regresar al establecimiento, los empleados de la gasolinera le confirmaron que una repartidora había encontrado el dinero y lo había entregado, pero que, pocas horas después, había regresado para recuperarlo con la excusa de que era ella quien debía llevarlo personalmente a la policía.

Tras la denuncia presentada por el legítimo propietario ante la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, el Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la estación de servicio para esclarecer los hechos.

En las imágenes se podía observar cómo el denunciante perdía el dinero y una mujer con uniforme de una empresa de reparto lo encontraba. Acto seguido, la fémina lo entregaba a una empleada de la gasolinera. Las grabaciones confirmaron que, horas más tarde, esa misma persona regresó para reclamarlo y le fue entregado.

A través del análisis de las imágenes, que únicamente mostraban parcialmente la matrícula de la motocicleta de la repartidora, se pudo cotejar con la marca y lograr identificar a la propietaria del vehículo, quien finalmente identificó a su pareja, que era la mujer que había utilizado la moto ese día.

La mujer fue citada a dependencias policiales el 15 de agosto en calidad de investigada no detenida, donde se acogió a su derecho a no declarar. La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma ha remitido a la autoridad judicial todas las diligencias practicadas.