Un herido crítico y otro grave en una agresión esta madrugada en plena calle de Magaluf

Dos hombres, de 30 y 54 años, han sido trasladados esta madrugada al hospital de Son Espases, uno de ellos en estado critico y el otro grave, tras aser agredidos en plena calle de Magaluf. La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido y detener a los responsables.

El incidente, según informan fuentes de la Guardia Civil y el 061, ha ocurrido sobre las seis menos cuarto de la madrugada en la calle Greco de Magaluf, en la parte trasera de un hotel. Al parecer un grupo de personas estaban pegando una paliza a un joven. Un vigilante de seguridad de la zona ha tratado de mediar entre ellos y ha sido también golpeado.

Cuando los agente de la Guardia Civil y la Policía Local han acudido al lugar los agresoress ya se habían escapado. Solo quedaban los dos heridos, uno de ellos de extrema gravedad .El 061 ha enviado varias ambulancias al lugar y ha comprobado que uno de los heridos estaba en estado crítico. Finalmente han conseguido estabilizarle y le han trasladado a Son Espases junto al otro, que sufría lesiones graves.

Durante la mañana la Guardia Civil realiza gestiones en la zona para tratar de aclarar lo ocurrido y detener a los responsables de las agresiones.