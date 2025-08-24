La Guardia Civil interviene 2.500 prendas falsificadas en dos comercios de Can Picafort

La Guardia Civil, a través de su Unidad Fiscal y de Fronteras, ha intervenido 2.506 prendas falsificadas en dos establecimientos comerciales de Can Picafort, en Santa Margalida. Los responsables de los locales han quedado investigados por un delito contra la propiedad indusrial.

Los hechos se remontan al pasado lunes día 18 de agosto, cuando una patrulla de la Unidad Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Pollença realizó la inspección de varios establecimientos, en colaboración con representantes legales de reconocidas marcas deportivas, que han detecado la venta de productos falsificados de baja calidad que utilizan sus nombres y logotipos. Con ello, explica la Guardia Civil, produce un doble perjuicio a las referidas marcas, el económico y el prestigio de las mismas, además de la competencia desleal a otros establecimiento de la zona con el consiguiente perjuicio económico.

Tras formalizar las pertinentes denuncias por parte de los representantes legales, se procedió a inspeccionar dos locales situados en la localidad de Can Picafort, con el resultado de la intervención de 2.506 prendas falsificadas, con un valor aproximado de 50.000 euros. Los responsables de los comercios quedaron investigados por un presunto delito contra la propiedad industrial. No se descartan nuevos investigados al quedar abierta las actuaciones en busca de más implicados en la cadena de distribución de los productos falsificados.