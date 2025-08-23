Rescatan a dos excursionistas franceses en la zona de Solleric
Dos especialistas del Grupo de Rescate de Montaña a bordo de la Milana han evacuado a los dos excursionistas, de 54 y 57 años, al refugio de Tossals Verds
Palma
Dos bomberos del Grupo de Rescate de Montaña (GRM) han rescatado esta tarde a dos excursionistas franceses que se habían extraviado en la zona de Solleric. Sobre las 18.32 horas, el servicio del 112 ha recibido el aviso de que dos excursionistas se habían extraviado en dicha zona, tras lo cual dos especialistas del GRM han salido en su búsqueda a bordo de la Milana, el nuevo helicóptero de los Bombers de Mallorca para reforzar la actuación en rescates, emergencias e incendios.
Ambos excursionistas, de nacionalidad francesa y de 54 y 57 años de edad, han sido hallados en buenas condiciones en el Pas Llis cerca del Torrent d'Almadra. Posteriormente, los bomberos han procedido a evacuarlos al refugio de Tossals Verds de Escorca.
