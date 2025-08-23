La Policía Nacional desmantela un almacén de droga que abastecía a vendedores callejeros en Son Gotleu, en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres nigerianos en un operativo policial en el barrio de Son Gotleu, en Palma, en una operación en la que se ha desmantelado una "guardería" de droga, un almacén instalado en un piso donde guardaban las sustancias que estas personas venían en distintos puntos de la calle. En el piso los agentes encontraron 600 gramos de cocaína, 300 de heroína, tres kilos de marihuana, 52 pastillas de éxtasis y 5.000 euros en efectivo.

La operación, según informa la Policía Nacional, deriva de una investigación del Grupo II de Estupefacientes, integrado en la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), sobre una banda de narcotraficantes que vendía estupefacientes en distintos puntos de las calles de Son Gotleu.

Los agentes observaron que se trataba de puntos de venta en la vía pública muy activos donde se acercaban los compradores previo contacto con los investigados efectuando la venta de la droga.

Los narcotraficantes trataban de evitar se detenidos con cantidades importantes de droga, por lo que guardaban las sustancias en un domicilio, lo que se conoce en el argot policial como “guardería”. Desde allí suministraban a los vendedores para efectuar la venta en la calle. De ese modo se evitaba vincular el domicilio con la venta de droga y en el caso de cualquier actuación policial no se llegaba a intervenir más sustancia.

Desmantelan un almacén con drogas en Son Gotleu / Policía Nacional

Los investigadores consiguieron finalmente localizar el domicilio, donde el pasado miércoles 20 de agosto se llevó a cabo una entrada y registro, logrando la detención de tres hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

En el registro efectuado en el domicilio los agentes incautaron diversas sustancias estupefacientes, muchas de ellas preparadas para su venta. En total había más de 600 gramos de cocaína, más de 300 gramos de heroína, cerca de 2.800 gramos de marihuana, 52 pastillas de éxtasis (MDMA), medicamentos para la disfunción eréctil, cerca de 5.000 euros en efectivo, así como moneda extranjera como 250 coronas noruegas, 170 libras esterlinas, 346 dólares americanos.

Con esta operación policial se ha conseguido desmantelar varios puntos de venta callejeros muy activos, consiguiendo localizar la “guardería” de donde se suministraban los mismos.

Los detenidos pasaron a disposición judicial donde se decretó prisión provisional para los mismos.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional hace un llamamiento a la ciudadanía para colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o a través de la página web www.policia.es donde existe un apartado específico para ello.

También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.