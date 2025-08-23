Operativo policial en Calvià contra la venta de "gas de la risa"

La Policía Local de Calvià ha puesto en marcha este verano un operativo especial ante el aumento detectado en el uso de óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”, en las zonas lúdicas del municipio. La iniciativa tiene como objetivo concienciar sobre los riesgos para la salud de esta sustancia y reforzar la seguridad en los espacios públicos. En el marco de esta campaña, la Policía Local ha intensificado sus actuaciones, con un balance de 56 aprehensiones por infracción administrativa, sancionadas con multas de hasta 600 euros, y la apertura de 10 diligencias penales por tráfico de óxido nitroso en espacios públicos. Se han intervenido 159 botellas de óxido nitroso, 60 de las cuales han derivado en diligencias penales. Se estima que de cada botella incautada pueden salir hasta 40 globos de gas que se venden a cinco euros.

Aunque el óxido nitroso se puede adquirir legalmente para usos autorizados —como en el sector alimentario, especialmente en dispensadores de nata montada, o en odontología como anestésico—, su consumo con fines recreativos implica graves riesgos. La inhalación sin control médico puede provocar asfixia, pérdida de consciencia, quemaduras por frío en labios y boca, así como posibles daños neurológicos a largo plazo.

El consumo recreativo suele hacerse mediante la inhalación del gas desde globos, previamente llenados a partir de pequeños cartuchos metálicos o cilindros. Este método se considera de “riesgo extremadamente elevado” por la alta concentración del gas y la ausencia de oxígeno. Los controles se mantendrán de manera rigurosa para evitar que el uso de esta sustancia se normalice en el ocio local.

Controles de velocidad

La Policía Local de Calvià, por otro lado, ha llevado a cabo entre el 4 y el 10 de agosto de 2025, una campaña de control de velocidad en diversos puntos del municipio, en el marco de la iniciativa nacional impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta acción tiene como objetivo principal mejorar la seguridad vial y garantizar un tráfico más ordenado y seguro para todos los ciudadanos.

Durante la semana de controles, los agentes de la Policía Local inspeccionaron un total de 1.436 vehículos, lo que resultó en la imposición de 108 denuncias por exceso de velocidad. Estas cifras reflejan el firme compromiso del cuerpo policial con el cumplimiento de las normativas de tráfico y la promoción de una conducción responsable.

El Ayuntamiento de Calvià anunció que seguirá realizando estas campañas de manera periódica para concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad, con el propósito de reducir los accidentes en las carreteras del municipio.