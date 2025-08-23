Una mujer en estado crítico tras caerle encima una moto que sufrió un accidente en Cala Millor

Una mujer de unos cuarenta años fue trasladada anoche en estado crítico al hospital de Son Espases después de que le cayera encima una moto que salió volando tras colisionar contra un coche en una calle Cala Millor, en Sant Llorenç. El chico de quince años que iba en el ciclomotor resultó también herido, aunque de carácter menos grave. El adolescente iba sin luces y no tenía seguro ni la ITV pasada.

El accidente, según informan fuentes de la Policía Local de Sant Llorenç y el 061, ocurrió sobre las once de la noche de ayer en la Avinguda Bon Temps de Cala Millor. Un ciclomotor conducido por un chico de quince años que circulaba sin luces colisionó frontalmente contra un coche. A consecuencia del impacto la moto salió volando y le cayó encima a una mujer, turista española de unos cuarenta años, que estaba en la acera con su marido.

Un coche de la Policía Local y una ambulancia en el lugar del accidente. / DM

La mujer quedó tendida en el suelo con gravísimas lesiones. Al lugar se desplazaron rápidamente dotaciones sanitarias y agentes de la Policía Local de Sant Llorenç para prestar las primeras asistencias. Desde los avisos iniciales el 061 tuvo constancia de la gravedad extrema de la víctima, por lo que movilizó una de sus UVIs móviles. La dotación sanitaria logró estabilizar a la víctima y la trasladó con urgencia al hospital de Son Espases, en Palma. Su estado era crítico.

Por su parte, el chico de quince años que circulaba en el ciclomotor sufrió también heridas, aunque de menor gravedad. Fue evacuado en otra ambulancia al hospital de Manacor. Los ocupantes del coche contra el que chocó la moto salieron ilesos.

La Policía Local de Sant Llorenç se encargó de confeccionar el atestado del accidente. Los agentes comprobaron que el chico del ciclomotor circulaba sin luces. Además no tenía seguro ni la ITV pasada.