Un joven detenido como presunto patrón de una patera trata de escapar mientras se le tomaba declaración en la Jefatura de la policía en Palma
El arrestado ha intentado huir saltando por una ventana del primer piso y una vez en la calle ha sido interceptado por un ciudadano
Un joven que estaba detenido como presunto patrón de una patera con migrantes a bordo ha tratado de huir esta tarde de la Jefatura de Policía, en Palma, saltando por una ventana del primer piso aprovechando el momento en que se le estaba tomando declaración con su abogada, según han informado fuentes de la Policía Nacional.
Los hechos han ocurrido alrededor de las 19 horas, cuando el detenido ha saltado por una ventana de la Jefatura de Policía y, una vez en la calle, ha emprendido la huída. Un ciudadano que pasaba por el lugar ha conseguido interceptarlo y agentes de la Policía Nacional han logrado arrestarlo.
En el lugar se ha personado una ambulancia y en una primera intervención no se ha detectado lesiones graves, si bien ha sido trasladado a un centro médico para su reconocimiento y valoración.
