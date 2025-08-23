El inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales desde prisión: "Alucino con toda la mierda que me han echado encima"

"Alucino con toda la mierda que me han echado encima". Con estas palabras a sus allegados desde la cárcel, el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales habría mostrado "extrañeza y estupefacción" por su detención la semana pasada en la operación conjunta de Policía nacional y Guardia Civil contra el presunto blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Los presuntos cabecillas de esta trama son Stefan Milojevic, líder del capítulo de Mallorca de los United Tribuns, el abogado Gonzalo Márquez. Nogales permanece en prisión desde el pasado jueves tras comparecer ante el juez titular del Juzgado de Instrucción número siete de Palma, el juez Antoni Garcias, que instruye la causa. Tras decretar su prisión provisional sin fianza, el inspector permanece ingresado en el módulo del Centro Penitenciario de Palma destinado a policías y funcionarios. Por el momento, no está previsto su traslado a otro penal.

Por su parte, Faustino Nogales asegura estar "limpio" al tiempo que mantiene que la única relación que le une con Milojevic es la de "policía -confidente". En este sentido mantiene que la relación con el líder de los Tribuns habría contribuido a esclarecer un atraco. Nogales era el jefe del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares, pero hace unos años fue destinado a los Radiopatrullas de Seguridad Ciudadana. El inspector de Policía también aduce en su descargo que si hubiera sido cómplice de Milojevic no le habrían intervenido 11 kilos de cocaína y 1.400.000 euros en el registro de su domicilio.

Uno de los principales argumentos que esgrime este inspector de la Policía Nacional en prisión preventiva es que asegura que "no han encontrado dinero" en el registro que realizaron en su domicilio en Palma. Faustino Nogales también subraya que no habría tenido necesidad alguna de cobrar una 'mordida', al tener una situación económica muy desahogada. De hecho su padre le ha donado en vida recientemente la propiedad de diez inmuebles.

Baliza en un coche

La única relación económica que consta hasta ahora se ha establecido entre Faustino Nogales y Stefan Milojevic es la compra de un BMW de 18 años siniestrado este último por el que le habría pagado unos 1.000 euros, que se correspondería con el valor venal. El objetivo de Nogales era regalárselo a su hijo.

En uno de sus últimos contactos con los United Tribuns, Stefan Milojevic le comunicó que habían encontrado una baliza oculta en uno de sus coches y le preguntaron si estaba al tanto. Faustino Nogales dijo desconocerlo. También le habría indicado que resultaba obvio que si tenían ese dispositivo era porque les estaban siguiendo todos sus movimientos. Acto seguido el inspector de la Policía comunicó al Servicio de Vigilancia Aduanera que los United Tribuns habían descubierto una baliza en uno de sus coches.

Uno de los hechos que llamó más la atención a los investigadores de Asuntos Internos de la Policía Nacional, que acreditarían su supuesta relación con la banda desmantelada por presunto blanqueo de capitales del dinero del narcotráfico era haberse desprendido de su antiguo teléfono móvil días antes de la operación. Y borrado los mensajes. Su discurso lo sustenta en que tras el hallazgo de la baliza su agenda de confidentes habría quedado expuesta.

Faustino Nogales también tranquiliza a su entorno desde la cárcel por su situación y mantiene que, por el momento, sus posibilidades de defensa están muy limitadas. La causa de la operación Manso, Primo y Enroque Bal permanece aún bajo secreto de sumario. Cuando el juez lo levante y tenga acceso a toda la causa podrá plantear una estrategia de defensa.

Esta investigación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico se inició hace dos años. El saldo ha sido de 700 kilos de cocaína varias toneladas de hachís, 1.400.000 euros y varias armas de fuego. En el sumario, el juez definía el funcionamiento de esta banda de "similar a las mafias italianas". En concreto la asemejaba con la N'Drangheta, la mafia calabresa. En la fase de explotación desatada a partir del pasado lunes 11 se produjeron una decena de detenciones. Entre ellas la del inspector Faustino Nogales.