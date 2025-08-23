Detenido un menor por una agresión sexual a su prima de cuatro años en Palma

Agentes de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional arrestaron el miércoles a un menor de diecisiete años como presunto autor de una agresión sexual a su prima, de cuatro años, a la que habían dejado a su cuidado en su domicilio, en Palma. El adolescente ya tenía antecedentes por delitos sexuales, ya que en 2022, con catorce años, había sido detenido por acosar y abusar sexualmente de una compañera de instituto. El juez de Menores, a propuesta de la fiscalía, ordenó su ingreso en régimen cerrado en es Pinaret.

Según la denuncia que la familia de la niña presentó el pasado miércoles en la Comisaría de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron el día anterior por la mañana en un domicilio de Palma.

En la casa viven los padres de la pequeña, de cuatro años, y sus hermanos, todos de corta edad. El padre estaba en el trabajo y la madre tenía que salir a realizar unas gestiones urgentes, por lo que le había pedido al joven de diecisete años, primo de los niños, que fuera a cuidarlos. El chicos siempre se había comportado con responsabilidad y tenía la confianza de los padres. El adolescente se quedó viendo la televisión junto a su prima, mientras que los hermanos de la pequeña seguían durmiendo. La mujer estuvo fuera de casa menos de una hora.

Cuando la madre regreso al domicilio no notó nada anormal, pero esa noche la niña se quejó de un fuerte dolor en los genitales. Al principio no le quería contar qué le había pasado, pero finalmente logró que le dijera que había sido su primo. En su lenguaje, y con ayuda de gestos, la pequeña le relató una escena que era inequívocamente sexual. Añadió que su primo le había hecho prometer que no contaría nada de lo ocurrido, y a cambio le dio una chuchería.

Los padres de la niña se pusieron en contacto con los progenitores del adolestente. Él en un principio lo negó todo, y luego dijo que no recordaba lo que había ocurrido porque se había tomado «una pastilla».

La niña fue trasladada a Son Espases, donde fue sometida a un reconocimiento, donde le apreciaron lesiones leves en los geniales. También le hicieron pruebas para detectar posibles enfermedades de transmisión sexual.

Los padres presentaron el pasado miércoles una denuncia ante la Policía Nacional y el caso pasó a la Unidad de Familia y Menor (Ufam).

El joven ya había sido detenido en 2022, cuando tenía catorce años, por acosar y agredir sexualmente en dos ocasiones a una compañera de instituto en Palma. Tras ser juzgado en un tribunal de menores, había pasado más de un año en el centro de es Pinaret.

Tras ser detenido, el menor fue puesto ese mismo día a disposición de la Fiscalía de Menores. Ante la coherencia del relato de la niña y teniendo en cuenta los antecedentes del chico, la fiscal solicitó como medida cautelar su ingreso temporal en un centro de menores. El juez atendió la petición y decretó que el adolescente ingresara en es Pinaret.