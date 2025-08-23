Detenido por una agresión sexual a una mujer frente a la Estación Intermodal de Palma

La Policía Local de Palma arrestó a un español de 32 años, por un presunto delito de agresión sexual en plenas Avenidas, a la altura de la Estación Intermodal. La detención se produjo a las doce y cuarto de la noche. Según la denunciante, el hombre la abordó y le hizo unas preguntas personales. Cuando le pidió que la dejara en paz, el individuo la agarró con fuerza del glúteo.

Una dotación de la Unidad de Seguridad Integral (USEI), que se encontraba realizando un servicio de vigilancia peatonal en la Plaza de España, oyó gritos procedentes de la acera colindante con la Estación Intermodal. Al desplazarse al lugar, los agentes observaron a un grupo de mujeres persiguiendo a un hombre, mientras gritaban: "¡Es ese! ¡Que se escapa! ¡Es ese!”. Los agentes interceptaron al individuo mientras cruzaba la calzada en dirección hacia la calle Marqués de Fontsanta.

Una de las mujeres manifestó que el hombre se le había acercado y le había hecho una serie de preguntas de índole personal, a lo que le respondió que la dejara tranquila, ya que no estaba interesada en él. Entonces el hombre la agarró con fuerza uno de sus glúteos.

La víctima le recriminó su acción, lo que provocó que el individuo se le enfrentara antes de abandonar el lugar apresuradamente. Las amigas de la víctima salieron detrás de él y cuando vieron a la patrulla de la Policía Local les pidieron ayuda para intecerptar al individuo.

El presunto agresor, al ser preguntado por lo sucedido, negó lo relatado por la mujer, aunque reconoció que el contacto pudo haber sido accidental al caminar con los brazos extendidos.

Los agentes procedieron a su detención por un presunto delito de agresión sexual y fue trasladado a las dependencias de la Policía Local para su ingreso en el Depósito Municipal de Detenidos.

La víctima fue informada de los pasos a seguir para interponer la denuncia, la cual formalizó posteriormente en la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma. Una vez finalizadas las diligencias iniciales, el detenido fue traspasado a la Policía Nacional.