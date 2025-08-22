Sorprenden in fraganti a dos hermanos que habían robado en cuatro vehículos en Cap Blanc
La hija de unos turistas se percató de que unos ladrones trataban de forzar el coche donde ella se había quedado descansando y sus padres se habían marchado
Dos jóvenes hermanos, él de 24 años y ella de 22, se habían dedicado a saquear los vehículos que aparcaban junto al faro de Cap Blanc, en Llucmajor. Al menos en cuatro ocasiones habrían intentado desvalijarlos. Agentes de la Guardia Civil han detenido a estos delincuentes, con múltiples antecedentes, por presuntos delitos de robo en interior de vehículo.
La investigación de la Guardia Civil se inició después de que recibieran tres denuncias de robo en el interior de vehículos aparcados en las inmediaciones del faro de Cap Blanc. En dos de estos golpes, los ladrones sustrajeron efectos por valor de 6.000 euros. En el tercero, la hija de unos turistas se había quedado descansando en el turismo mientras sus padres visitaban la zona. De repente sorprendió a los malhechores intentando forzar el automóvil donde ella se encontraba.
Agentes del Área de Investigación del Puesto principal de la Guardia Civil de Llucmajor iniciaron las pesquisas. Fruto de estas indagaciones los efectivos del instituto armado lograron identificar a estos ladrones. Se trataba de dos hermanos con múltiples antecedentes por hechos similares.
Vigilancias
Después de numerosas vigilancias en las inmediaciones del faro de Cap Blanc, los investigadores de la Guardia Civil sorprendieron in fraganti a los sospechosos cuando se disponían a cometer otro nuevo robo con fuerza en otro coche. Ambos fueron detenidos.
A estos malhechores se les atribuye al menos cuatro robos con fuerza en el interior de vehículos. No obstante la investigación continúa abierta y no se descarta que estos sean los presuntos autores de otros robos similares cometidos en la zona.
