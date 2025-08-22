Los QR fraudulentos en máquinas de la ORA se extienden por Palma

El Ayuntamiento de Palma ha informado este viernes de la detección de más códigos QR fraudulentos en máquinas de la ORA para obtener datos bancarios de los clientes después de que la Autoridad Portuaria (APB) alertara de la aparición en la zona del puerto.

Tras la alerta lanzada por la APB, los controladores de la SMAP han revisado los terminales municipales y han alertado de la presencia de las pegatinas fraudulentas, de momento, en el barrio de Foners.

La estafa consiste en colocar sobre una pegatina oficial que lleva a una encuesta de satisfacción, un adhesivo fraudulento con fondo blanco y un código QR con el lema 'escanea y paga' y que pretende obtener datos bancarios de los usuarios.

Estos hechos han sido comunicados por la SMAP a la Policía Nacional, presentando la correspondiente denuncia.

La empresa municipal continuará vigilando y retirando las pegatinas en caso de detectar nuevas fraudulentas.

Asimismo, han instado a los ciudadanos que detecten estos adhesivos falsos a informar de la ubicación de los mismos, enviando un correo electrónico a info@smap.palma.es o bien mediante una llamada al teléfono 971 214 646.