La Policía Local interviene cuarenta relojes de lujo falsos a un vendedor en la Playa de Palma

Agentes de la Policía Local de Palma intervinieron el pasado sábado cuarenta relojes, falsificaciones de distintas marcas de lujo, que un vendedor ambulante ofrecía a los turistas en s'Arenal. El hombre quedó investigado por un presunto delito contra la propiedad industrial.

Según informa la Policía Local, la intervención ocurrió en la Playa de Palma el pasado sábado sobre las nueve y cuarto de la noche, cuando una dotación adscrita al dispositivo SETUR 25, en funciones de patrulla peatonal, se percató de que un hombre estaba vendiendo un reloj a un turista en la calle Pare Bartomeu Salvà. Al percatarse de la presencia policial, el comprador huyó del lugar, aunque los agentes pudieron retener al vendedor y tras identificarlo, inspeccionaron los relojes que portaba.

Tras verificar que eran falsificaciones, los agentes intervinieron los relojes. La mercancía confiscada consistió en 40 relojes, imitación de modelos de gama alta de marcas de lujo. Los policías comunicaron al hombre, un senegalés de 44 años, su condición de investigado no detenido y la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuera citado.

La Sala de atestados de la Policía Local de Palma instruyó las correspondientes diligencias y remitió al juzgado de guardia el atestado, informando del depósito en sede policial de los relojes decomisados.

Esta intervención, añade la Policía, se enmarca en las acciones de la Policía Local de Palma para combatir la venta ambulante ilegal y la falsificación de productos, con el objetivo de proteger tanto a los consumidores como a los derechos de propiedad industrial.