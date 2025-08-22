Graban el momento en el que turistas italianos intimidan a un joven en Magaluf

Magaluf vuelve a ser escenario de polémica en redes sociales tras la publicación de un vídeo en TikTok que ya acumula más de 11.000 ‘me gusta’. La grabación, tomada al amanecer en plena playa de la zona de ocio, muestra a un grupo de turistas italianos que rodean a un hombre, mientras uno de ellos introduce la mano en su bolsillo y extrae lo que parece ser una cartera. El individuo aparece inmóvil, sin oponer resistencia, en una escena que ha desatado la confusión entre los usuarios.

Las imágenes han generado un intenso debate sobre lo que realmente sucedía. Algunos comentarios sugieren que podría tratarse de un intento de robo en plena vía pública, mientras que otros apuntan a que los turistas simplemente trataban de recuperar un objeto que, supuestamente, les había sido sustraído. “Magaluf es la peor parte de toda la isla”, escribió un usuario, reflejando el malestar que despierta en ocasiones este destino.

La aclaración del protagonista

Horas más tarde, se ha conocido la identidad del hombre al que aparentemente estaban robando. Se trata de Marcin Skutela, un DJ que recientemente se había trasladado a la isla para trabajar en un local de Santa Ponsa, que ha respondido al vídeo desde su propia cuenta de TikTok. Según su testimonio, los turistas italianos le acusaban falsamente de haberles robado un teléfono móvil y lo rodearon de forma intimidatoria. Skutela ha defendido su inocencia y ha cargado duramente contra la localidad mallorquina: “Magaluf es un agujero de mierda”.