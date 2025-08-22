Graban el momento en el que turistas italianos intimidan a un joven en Magaluf
El afectado, un DJ que está realizando una residencia estival en Santa Ponsa, ha explicado que le acusaron de robo y que la localidad mallorquina "es un agujero de mierda"
Magaluf vuelve a ser escenario de polémica en redes sociales tras la publicación de un vídeo en TikTok que ya acumula más de 11.000 ‘me gusta’. La grabación, tomada al amanecer en plena playa de la zona de ocio, muestra a un grupo de turistas italianos que rodean a un hombre, mientras uno de ellos introduce la mano en su bolsillo y extrae lo que parece ser una cartera. El individuo aparece inmóvil, sin oponer resistencia, en una escena que ha desatado la confusión entre los usuarios.
Las imágenes han generado un intenso debate sobre lo que realmente sucedía. Algunos comentarios sugieren que podría tratarse de un intento de robo en plena vía pública, mientras que otros apuntan a que los turistas simplemente trataban de recuperar un objeto que, supuestamente, les había sido sustraído. “Magaluf es la peor parte de toda la isla”, escribió un usuario, reflejando el malestar que despierta en ocasiones este destino.
La aclaración del protagonista
Horas más tarde, se ha conocido la identidad del hombre al que aparentemente estaban robando. Se trata de Marcin Skutela, un DJ que recientemente se había trasladado a la isla para trabajar en un local de Santa Ponsa, que ha respondido al vídeo desde su propia cuenta de TikTok. Según su testimonio, los turistas italianos le acusaban falsamente de haberles robado un teléfono móvil y lo rodearon de forma intimidatoria. Skutela ha defendido su inocencia y ha cargado duramente contra la localidad mallorquina: “Magaluf es un agujero de mierda”.
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
- Mavi García, ciclista: «No quiero dejar el ciclismo porque no ganaré en la vida lo que ahora ingreso»
- Se abre la veda al alquiler turístico en Mallorca: El 1 de septiembre se ponen a la venta 650 plazas
- El teléfono del Consell para denunciar la oferta turística ilegal en Mallorca aparece como una inmobiliaria de alquiler vacacional
- Una vecina de Palma de 82 años que podría perder su casa: “Estamos luchando desde hace cinco años, esta es nuestra casa, aquí hemos vivido toda la vida”
- Un oasis de lujo y silencio: así es la calle de Mallorca situada entre las tres más caras de España para comprar una vivienda
- Descubren que la mutación que provoca la enfermedad de Andrade es endémica de Baleares
- Un escenario inmersivo, food trucks y dos artistas internacionales: así será el gran concierto de la Mare de Déu de la Salut en Palma