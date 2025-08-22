Graban el momento en el que turistas italianos intimidan a un joven en Magaluf

El afectado, un DJ que está realizando una residencia estival en Santa Ponsa, ha explicado que le acusaron de robo y que la localidad mallorquina "es un agujero de mierda"

Graban el momento en el que turistas italianos intimidan y roban la cartera a un joven en Magaluf

Graban el momento en el que turistas italianos intimidan y roban la cartera a un joven en Magaluf / DM

Duna Márquez

Palma

Magaluf vuelve a ser escenario de polémica en redes sociales tras la publicación de un vídeo en TikTok que ya acumula más de 11.000 ‘me gusta’. La grabación, tomada al amanecer en plena playa de la zona de ocio, muestra a un grupo de turistas italianos que rodean a un hombre, mientras uno de ellos introduce la mano en su bolsillo y extrae lo que parece ser una cartera. El individuo aparece inmóvil, sin oponer resistencia, en una escena que ha desatado la confusión entre los usuarios.

Las imágenes han generado un intenso debate sobre lo que realmente sucedía. Algunos comentarios sugieren que podría tratarse de un intento de robo en plena vía pública, mientras que otros apuntan a que los turistas simplemente trataban de recuperar un objeto que, supuestamente, les había sido sustraído. “Magaluf es la peor parte de toda la isla”, escribió un usuario, reflejando el malestar que despierta en ocasiones este destino.

@giorgiavonaa @💋Alessia questi inglesi #magaluf #palmademallorca #magalufstrip #magaluf2025 ♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

La aclaración del protagonista

Horas más tarde, se ha conocido la identidad del hombre al que aparentemente estaban robando. Se trata de Marcin Skutela, un DJ que recientemente se había trasladado a la isla para trabajar en un local de Santa Ponsa, que ha respondido al vídeo desde su propia cuenta de TikTok. Según su testimonio, los turistas italianos le acusaban falsamente de haberles robado un teléfono móvil y lo rodearon de forma intimidatoria. Skutela ha defendido su inocencia y ha cargado duramente contra la localidad mallorquina: “Magaluf es un agujero de mierda”.

@marcinskutela #stitch with @gio😛 British young fellas shouldn’t be aloud on holidays they ruin everything and cause so much hassle, these lot are acc spastics and don’t realise how much I’ve helped them by not leaving them with an assault charge, nonetheless be careful in Magaluf these are the types of idiots you’ll run in to #Magaluf #ufc #Ponsa #sea ♬ original sound - marcinskutela

