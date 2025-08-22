Extinguido el incendio intencionado de la Albufera de Muro tras una noche de tensión
Los bomberos confirman que los seis focos declarados ya están sofocados y se abre una investigación policial para esclarecer el origen
El incendio que se declaró en la noche del miércoles en la Albufera de Muro ya ha quedado completamente extinguido. Según han informado los Bombers de Mallorca, a las 2:30 de la madrugada se retiraron los últimos efectivos tras confirmar que los seis focos detectados —dos forestales y cuatro agrícolas— estaban apagados.
Una noche de alarma
El fuego se declaró pasadas las 23:00 horas en varios puntos del parque natural, lo que generó gran preocupación entre vecinos y autoridades por el valor ecológico de la zona.
En las labores de extinción participaron dotaciones de Alcúdia, Inca y Artà, además de brigadas del Ibanat. También se desplazaron al lugar el sargento de guardia, el jefe de operaciones y el jefe de coordinación de los bomberos, ante la complejidad del dispositivo.
Sospechas de intencionalidad
La rápida aparición de varios focos casi de forma simultánea apuntó desde el primer momento a que se trataba de un incendio intencionado. De hecho, la Guardia Civil y la Policía Local desplegaron efectivos en la zona durante la madrugada para intentar localizar a los posibles responsables.
Investigación abierta
Fuentes oficiales han confirmado que se ha abierto una investigación policial para esclarecer los hechos y determinar quién está detrás del fuego, que de haberse descontrolado podría haber causado un grave daño al ecosistema protegido de l’Albufera.
La rápida actuación de los equipos de emergencias permitió que los focos quedaran controlados en pocas horas, evitando que las llamas se propagaran por el humedal. Vecinos de Muro y Sa Pobla siguieron con inquietud la evolución del incendio.
