Derrumbe de una casa deshabitada en Inca
Los Bombers de Mallorca han intervenido para sanear la estructura y evitar más desplomes, mientras que la Policía Local ha cortado la calle para facilitar su trabajo
Dotaciones de los Bombers de Mallorca han acudido esta madrugada a la calle Son Net de Inca, donde se ha derrumbado una casa. El inmueble estaba deshabitado, por lo que no se han producido daños personales. La Policía Local ha mantenido cortada la calle para facilitar los trabajos de los equipos de emergencia.
El derrumbe se ha producido de madrugada, en un inmueble antiguo formado por planta baja y un piso, que estaba deshabitado. El tejado se ha venido abajo y toda la estructura ha colapsado. Una gran cantidad de cascotes ha caído en la calle. El incidente no ha provocado daños personales ya en en la casa estaba vacía, y tampoco pasaba nadie por la calle.
Al lugar se han desplazado dotaciones de los Bombers de Mallorca que han realizado trabajos de saneamiento, para evitar nuevos desplomes. La Policía Local de Palma ha cortado el tráfico en la calle.
