Sorprenden a un pasajero con droga en el buque procedente de Palma cuando trataba de eludir un control policial
Agentes de la Policía Nacional le intervinieron en Ibiza tusi, marihuana y dinero y le han detenido por un presunto delito contra la salud pública
Un pasajero del buque que había embarcado en Palma intentó esquivar un control policial al llegar al puerto de Ibiza. Los agentes de la Policía Nacional, dentro de la operación Verano 2025, se percataron de su maniobra y le interceptaron. Tras hallarle tusi, marihuana y dinero en efectivo, este hombre, colombiano, de 30 años, fue detenido por un presunto delito contra la salud pública.
Los hechos ocurrieron sobre las 8.25 horas del pasado jueves 14 de agosto en el ferry procedente de Palma nada más atracar en Ibiza. Agentes de la Policía Nacional se encontraban en el hall de entrada y se percataron del comportamiento inusual de pasajero, respecto al resto, al realizar un trayecto a pie para tratar de eludir el control policial.
Antes de que este individuo consiguiera marcharse, los agentes le interceptaron y procedieron a su identificación. En el transcurso del cacheo reglamentario le encontraron varias sustancias estupefacientes, que portaba consigo, que se encontraban repartidas en diferentes bolsas de plástico. Así, llevaba 25,93 gramos de tusi (MDMA y ketamina), 0,72 gramos de marihuana y 450 euros en billetes de 50.
Repartidas para su venta
Ante la cantidad y diversidad de sustancias estupefacientes intervenidos a este individuo, unido al hecho de que todas ellas estaban perfectamente repartidas para su venta, los agentes de la Policía Nacional le detuvieron por un presunto delito contra la salud pública. Posteriormente, el arrestado fue puesto a disposición judicial.
