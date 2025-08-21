Rescatan a un hombre de 66 años desorientado cerca de un torrente en el Puig Major
Los Bombers de Mallorca lo han evacuado con el helicóptero Milana
Palma
Los Bombers de Mallorca han evacuado este jueves por la mañana a un hombre de 66 años que se había desubicado cerca del torrente de s’Al·lot mort, en el Puig Major.
El hombre, que ha pasado la noche allí, ha sido rescatado esta mañana por la grúa del helicóptero Milana, debido a la dificultad de acceso, ha informado el cuerpo de bomberos.
El senderista de 66 años ha sido localizado en buen estado de salud.
