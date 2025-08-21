Policías nacionales evitan que un hombre se lance al mar en el Puerto de Maó

Agentes de la Policía Nacional evitaron que un hombre se lanzara al mar en el Puerto de Maó, después de saltar la valla y situarse junto al amarre de los cruceros. Los agentes se aproximaron a él hasta que, en un descuido, se abalanzaron sobre él y le sujetaron para que no se autolesionara. Luego se lo entregaron al personal sanitario.

Los hechos ocurrieron después de que la Policía Portuaria requiriera la presencia de la Policía Nacional en el Puerto de Maó. Un hombre había saltado una valla para situarse en una zona restringida, de acceso a los cruceros. Esta persona se negaba a abandonar el lugar.

Cuando los agentes se personaron en el lugar, encontraron al hombre sobre una estructura metálica. Esta se encuentra anclada al puerto y es donde amarran los cabos. En este caso el crucero situado en este lugar. Los policías constataron que esta persona estaba poniendo en peligro su vida.

En primera instancia, los funcionarios trataron de hablar con este hombre para tranquilizarlo. No obstante este rehusó a entablar una conversación con ellos y dijo que solo quería hablar con los medios de comunicación. También amenazó con tirarse al mar si se aproximaban más.

Los agentes se percataron del alto estado de nerviosismo en el que se encontraba esta persona. Por este motivo, solo un agente se sentó a su lado para dialogar con él. Pero durante la charla el policía se dio cuenta de que él no pretendía deponer su actitud. Así, los policías aprovecharon un momento de descuido del varón para agarrarle e inmovilizarlo para salvaguardar su integridad física antes de apartarlo del lugar. Tras trasladarlo a un lugar seguro, se lo entregaron al personal sanitario para que se hicieran cargo de él.

No estás solo, no estás sola

Si tú o una persona que conoces está pasando por un mal momento, hay profesionales dispuestos a ayudarte. En el teléfono del 112, las personas que trabajan en la Sala de Emergencias podrán atenderte por teléfono las 24 horas y todos los días del año.

También puedes llamar a la línea de atención a la conducta suicida, marcando el 024. Es un servicio de alcance nacional (accesible desde todo el territorio nacional), gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Hay otras asociaciones, como el Teléfono de la Esperanza, que también prestan su ayuda. Puedes llamar al 717 003 717 o 971 461 112.

La Asociación de Familiares y Amigos de supervivientes del suicidio (AFASIB) te puede atender marcando el número 657 716 340.

También puedes acudir a un centro de salud u hospitalario en busca de ayuda.