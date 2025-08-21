Detienen a dos hermanos por agredirse y acuchillarse en Palma durante una discusión

Dos hermanos se agredieron mutuamente con diversos objetos en un domicilio de Palma y uno de ellos llegó a emplear un cuchillo de cocina contra el otro. Agentes de la Policía Local de Palma acudieron a la vivienda y detuvieron a ambos, españoles de 35 y 30 años, por un presunto delito de lesiones en el ámbito familiar.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.40 horas del pasado 14 de agosto en un domicilio de la calle Francesc Fiol i Juan, del barrio palmesano de s'Escorxador. Un hombre alertó a una patrulla de la Unidad Nocturna de la Policía Local de Palma para comunicarles que había sido agredido por su hermano.

El requirente esperaba a los policías en la puerta del edificio. Este presentaba una herida inciso contusa en la cabeza, por donde sangraba abundantemente. Además, tenía hematomas en el pecho y en el bíceps. Cuando los agentes subieron al domicilio, el hermano reconoció haber mantenido una acalorada discusión con él y haberlo agredido. Este último también presentaba lesiones. En concreto tenía una herida incisa en la zona parietal derecha y una herida contusa circular. Ambos reconocieron que el móvil de la pelea respondía a motivos económicos, que no quisieron precisar.

Cuchillo de 33 centímetros

En el transcurso de la inspección ocular de la vivienda, los agentes de la Policía Local localizaron un cuchillo de cocina de 33 centímetros de longitud, una olla con un asa rota, una espátula y una barra extraíble del reposabrazos del sofá con restos de sangre. Todos estos objetos fueron empleados en la contienda entre hermanos.

A continuación los agentes de la Policía Nacional detuvieron a ambos hermanos por dos presuntos delitos de lesiones en el ámbito familiar. Con carácter previo a su traslado al cuartel, los dos fueron conducidos a Son Espases para que fueran atendidos. Luego fueron llevados a la sala de atestados antes de ser puestos a disposición judicial. Ambos quedaron libres sin fianza y sin medidas cautelares.