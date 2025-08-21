Detenidos tres jóvenes por robar nueve coches de dos concesionarios de Palma durante un fin de semana

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, que durante el pasado fin de semana robaron nueve coches del interior de dos concesionarios de un polígono industrial de Palma. Lo intentaron con un décimo vehículo, pero lo estrellaron contra una barerra y lo dejaron abandonado con grandes daños. Los investigadores les consideran también responsables de un robo violento, mediante el procedimiento del tirón, en el que causaron lesiones a una anciana de 80 años para arrebatarle el bolso. La Policía ha conseguido recuperar ocho de los coches robados, que estaban aparcados en distintas calles de la ciudad.

Según fuentes de la Policía Nacional, los detenidos son tres jóvenes, dos adultos españoles de unos dieciocho años y otro menor de edad. Se les imputan tres delitos de robos con fuerza en concesionarios de vehículos, un robo con violencia y un delito de daños.

El pasado fin de semana, entre el 15 y el 17 de agosto, se perpetraron varios robos con fuerza en dos concesionarios de vehículos en uno de los polígonos industriales de Palma. Un grupo de jóvenes accedieron de madrugada a las instalaciones de dos empresas mediante el forzamiento de la barrera de entrada . Una vez dentro se hicieron con las llaves de los vehículos y se llevaron nueve de ellos. También robaron ordenadores, teléfonos móviles y llaves de otros vehículos.

En ambos concesionarios accedieron en dos ocasiones. En una de ellas intentaron sustraer otro vehículo, que habría sido el décimo, si bien a la salida se estrellaron contra con uno de los pilares de la puerta provocando daños considerables tanto en el inmueble como en el vehículo, que dejaron abandonado.

Uno de los coches sustraídos fue utilizado en un robo con violencia el día 16, sobre las nueve y media de la mañana en el barrio de Coll den Rabassa de Palma. Una mujer octogenaria que iba caminando fue seguida por dos jóvenes que en el coche. Uno de los chicos se bajó del vehículo y le arrebató el bolso de un fuerte tirón. La anciana cayó al suelo y sufrió diversas lesiones.

El Grupo de Robos inició una investigación sobre todos estos hechos y se puso en marcha un dispositivo especial para localizar los coches sustraídos y detener a los ladrones

En uno de estos los dispositivos policiales, en la madrugada del día 19 y 20 de agosto, dos patrullas de paisano del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional localizaron en la Plaza Orson Welles uno de los coches robados.

Los policías se quedaron vigilando el vehículo discretamente, hasta que tres jóvenes se acercaron y lo abrieron con el mando a distancia. Los agentes se acercaron a ellos y uno, al verse descubierto, arrojó la llave al interior del parque. Los policías pudieron recuperar la llave y confirmaron que era uno de los vehículos sustraídos de uno de los concesionarios. Los tres jóvenes como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

El Grupo de Robos de la Policía Nacional que estaba llevando a cabo las pesquisas policiales los detuvo finalmente por ser presuntos autores de tres robos con fuerza en los concesionarios, un robo con violencia y un delito de daños.

Hasta el momento se han conseguido recuperar ocho de los vehículos sustraídos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.