Tres detenidos por herir en dos ocasiones con disparos de perdigones a un hombre en Son Gotleu

Un hombre resultó herido en dos ocasiones en el barrio palmesano de Son Gotleu tras recibir disparos de perdigones en una pierna. La segunda vez, las personas que acompañaban a la víctima en un bar también resultaron heridas. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma y en Manacor a dos hombres y a una mujer, de nacionalidad española, por presuntos delitos de tentativa de homicidio, lesiones y tenencia ilícita de armas.

El primero de los ataques ocurrió el pasado 16 de junio cuando tres hombres, el principal investigado con una escopeta de perdigones acompañado por dos familiares, que portaban armas blancas, se dirigieron a la calle Indalecio Prieto de Son Gotleu en busca de la víctima. Nada más toparse con su objetivo, le descerrajaron varios disparos. El afectado resultó alcanzado en una pierna por los proyectiles y los atacantes emprendieron la huida.

El violento ataque generó momentos de tensión entre las personas allí presentes y requirieron la presencia policial. Una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se desplazó a la calle Indalecio Prieto. Tras examinar detenidamente el lugar donde se había producido la agresión, los agentes encontraron en las inmediaciones un cuchillo y una navaja.

A continuación los policías se dirigieron hacia el hospital donde se encontraba la víctima. Esta presentaba heridas de perdigón en una pierna, disparados con una escopeta, y los proyectiles se le habían quedado incrustados en la carne. El hombre atacado les explicó a los agentes lo que le había sucedido momentos antes.

Agentes de la Policía Nacional llevan detenido a un hombre implicado en los tiroteos en Palma. / POLICÍA NACIONAL

Acto seguido el Grupo de Atracos de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación de los hechos. Tras realizar numerosas pesquisas, pudieron identificar a los presuntos autores de la agresión y averiguar en detalle lo que había ocurrido. Al parecer el hombre que disparó los perdigones a la víctima era un viejo conocido de esta. Entre ambos habían tenido una serie de altercados y disputas, cuyas circunstancias se desconocían, y desde entonces mantenían una mala relación.

Además del autor material de los disparos, también fueron identificados los dos hombres que le acompañaban y una mujer. Esta había conseguido llevarse la escopeta utilizada para disparar a la víctima envuelta en una manta. El objetivo principal era evitar que fuera localizada por la Policía. Se trataba de la pareja sentimental del primero.

Disparos indiscriminados

Cuando se cumplieron dos meses exactos del primer ataque, sobre las 21.15 horas del pasado sábado 16 de agosto se produjo uno nuevo también en el barrio de Son Gotleu. En esta ocasión el escenario era un bar. La víctima se encontraba acompañada por varias personas. Cuando irrumpió el principal investigado, realizó varios disparos de manera indiscriminada. Los perdigonazos causaron pánico entre los clientes y el personal del establecimiento.

La víctima recibió de nuevo un disparo de perdigones en la pierna. También fueron alcanzados por los proyectiles otros tres clientes del bar. Tras los disparos, el presunto autor huyó a bordo de un coche. Mientras que el afectado tuvo que acudir de nuevo a un centro hospitalario para que le extrajeran los proyectiles alojados en su extremidad.

Al día siguiente, el pasado domingo, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Manacor localizó allí a uno de los investigados y procedieron a su detención. En el interior de su vehículo, encontraron armas blancas y abundante munición.

Por su parte, los agentes del Grupo de Atracos, que ya tenían avanzada la investigación, detuvieron el martes a los otros dos investigados. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.