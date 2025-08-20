La Policía de Indonesia amplía la búsqueda de la mallorquina desaparecida en Lombok

La Policía de Indonesia anunció este martes que ha ampliado la búsqueda de la gallega afincada en Mallorca María Matilde Muñoz Cazorla, de 72 años, cuyo rastro se perdió en la isla de Lombok en la primera semana de julio, sin que haya registro de su salida del país asiático.

En un comunicado, la comisaría de Lombok Occidental, a cargo del caso, explicó que se mantiene una búsqueda intensiva, ahora ampliada a puertos y al aeropuerto de esta isla, situada a 210 kilómetros al este de la turística Bali, a la que la española llegó en junio.

"María voló por última vez a Yakarta el 5 de marzo de 2025. No existen registros de vuelo (a su nombre) para el período julio-agosto de 2025", señala el escrito, en el que la Policía asegura haber pegado carteles con el rostro de la desaparecida en varios lugares, incluyendo áreas públicas y hoteles.

Asimismo, tras revisar los manifiestos de usuarios de las embarcaciones, "no se ha encontrado ningún registro de María Matilde como pasajera que cruzara a Bali ni a otras zonas".

La Policía local dijo que recibió una carta de la Embajada de España en Indonesia solicitando ayuda, por lo que comenzaron la búsqueda el miércoles pasado e incluyeron el nombre de la septuagenaria en los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas.

"La víctima se había registrado (en la habitación 107 del Hotel Bumi Aditya, en la localidad de Senggigi) el 13 de junio de 2025 y extendió su estancia hasta el 20 de julio de 2025. Sin embargo, no se la ha visto desde el 1 de julio de 2025", reza el comunicado.

Las autoridades han pedido a los ciudadanos reportar telefónicamente cualquier información que pueda ser útil en este caso, pues el paradero de Muñoz Carzola "sigue siendo un misterio".

La desaparición de la mujer, nacida en Ferrol (A Coruña) en septiembre de 1952 y afincada en Mallorca, fue denunciada el 28 de julio en España por amigas cercanas, con las que mantenía comunicación frecuente en un grupo de chat, en el que no aparecen como recibidos los mensajes que le envían desde el 7 de julio.

Nurmala Hayati, contable del hotel Bumi Aditya, dijo el viernes a EFE que Muñoz, soltera y sin hijos, pagó por adelantado y le avisó que iba a la playa la última vez que la vio.

"El día 5 de julio, el personal del hotel me dijo que Matilde no había vuelto desde el 2 de julio. Le mandé un mensaje de WhatsApp pero no lo recibió. Fue solo el día 6 (de julio) cuando contestó diciendo que estaba en Laos. Ya no la escribí más", añade Hayati, quien afirma estar en contacto con la Policía de Lombok.