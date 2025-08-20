Herido un hombre que fue atropellado intencionadamente por un conductor en Palma

Un hombre resultó herido anoche al ser atropellado intencionadamente por un conductor con el que había discutido después de que su coche le pisara el pie en un paso de peatones en la calle Mare de Déu de Monserrat, en la barriada palmesana de es Rafal. El conductor se dio a la fuga y la Policía Nacional ha abierto una investigación para localizarle y detenerle.

Los hechos, según informan desde la Policía Nacional, ocurrieron sobre las once de la noche de ayer en la calle Mare de Déu de Monserrat, en Palma. Un peatón cruzaba la calle en un paso de cebra cuando un coche no se detuvo y le pisó un pie con una de sus ruedas. El hombre le recriminó su acción al conductor y ambos mantuvieron una fuerte discusión. El hombre que iba en el coche intentó marcharse y la víctima se puso delante para impedírselo. Sin embarco el conductor aceleró y atropelló intencionadamente al peatón, al que tiró al suelo y provocó heridas en los brazos.

El conductor finalmente se dio a la fuga. Dotaciones de la Policía Nacional y la Policía Local acudieron al lugar y recabaron los datos del coche fugado. El herido tuvo que ser trasladado a un centro médico, aunque en principio sus lesiones no eran graves.

La Policía Nacional continuaba hoy con la gestiones para detener al conductor, que hoy al mediodía todavía no había sido localizado.