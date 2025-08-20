La Guardia Civil detiene a 32 personas por envíos de paquetes con droga interceptados en el Aeropuerto de Palma

La Guardia Civil ha detenido a 32 personas y otras 18 han quedado investigadas por su presunta relación con envíos de paquetes con droga a través del aeropuerto de Palma. Los investigadores han intervenido 22 kilos de hachís, 31 kilos de marihuana, 250 gramos de cocaína, speed y éxtasis. El destino de estos estupefacientes era tanto Mallorca como Menorca e Ibiza.

A raíz de detectar numerosos envíos postales de paquetería con droga en los últimos meses, agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras del Aeropuerto de Palma de la Guardia Civil iniciaron pesquisas para esclarecerlo. Los efectivos del instituto armado habían constatado que en paquetes que llegaban a Mallorca o tenían como destino Menorca o Ibiza había sustancias estupefacientes en el interior. A partir de este momento activaron la denominada operación Llumeta.

Nombres falsos

Las rutas en las que viajaban estos paquetes con drogas eran utilizadas tanto por grandes organizaciones criminales como por pequeños traficantes. Dedicados al menudeo. Estos últimos actuaban de forma individual o autónoma. Las sustancias estupefacientes las ocultaban entre ropa, comida u otros objetos. Para evitar ser identificados y tratar de eludir la acción policial, utilizaban nombres falsos.