La Guardia Civil detiene a 32 personas por envíos de paquetes con droga interceptados en el Aeropuerto de Palma

Los agentes del instituto armado han intervenido 22 kilos de hachís, 31 kilos de marihuana, 250 gramos de cocaína, éxtasis y speed

Droga intervenida por la Guardia Civil llegada a través de paquetería al Aeropuerto de Palma.

Droga intervenida por la Guardia Civil llegada a través de paquetería al Aeropuerto de Palma. / GUARDIA CIVIL

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

La Guardia Civil ha detenido a 32 personas y otras 18 han quedado investigadas por su presunta relación con envíos de paquetes con droga a través del aeropuerto de Palma. Los investigadores han intervenido 22 kilos de hachís, 31 kilos de marihuana, 250 gramos de cocaína, speed y éxtasis. El destino de estos estupefacientes era tanto Mallorca como Menorca e Ibiza.

A raíz de detectar numerosos envíos postales de paquetería con droga en los últimos meses, agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras del Aeropuerto de Palma de la Guardia Civil iniciaron pesquisas para esclarecerlo. Los efectivos del instituto armado habían constatado que en paquetes que llegaban a Mallorca o tenían como destino Menorca o Ibiza había sustancias estupefacientes en el interior. A partir de este momento activaron la denominada operación Llumeta.

Nombres falsos

Las rutas en las que viajaban estos paquetes con drogas eran utilizadas tanto por grandes organizaciones criminales como por pequeños traficantes. Dedicados al menudeo. Estos últimos actuaban de forma individual o autónoma. Las sustancias estupefacientes las ocultaban entre ropa, comida u otros objetos. Para evitar ser identificados y tratar de eludir la acción policial, utilizaban nombres falsos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Cabañuelas de Jorge Rey: este es el tiempo que viene tras la ola de calor
  2. Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
  3. La Panadería Lozano de Son Castelló causa furor con sus bocadillos de lechona
  4. El cantautor Jaime Anglada pasa de la UCI a una zona de observación menos restringida en Son Espases
  5. De la ola de calor al aviso por tormentas: la AEMET activa la alerta naranja en Mallorca
  6. Un famoso local de Platja de Palma cobra entrada por primera vez: ¿medida puntual o nuevo modelo?
  7. Graban a dos turistas manteniendo relaciones sexuales en plena playa de Magaluf
  8. La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros

Diecinueve nuevos inspectores de la Policía Nacional en Baleares

Diecinueve nuevos inspectores de la Policía Nacional en Baleares

Un bombero de Mallorca herido con quemaduras en un brazo y en una pierna en un incendio de rastrojos en Inca

Un bombero de Mallorca herido con quemaduras en un brazo y en una pierna en un incendio de rastrojos en Inca

La Guardia Civil detiene a 32 personas por envíos de paquetes con droga interceptados en el Aeropuerto de Palma

La Guardia Civil detiene a 32 personas por envíos de paquetes con droga interceptados en el Aeropuerto de Palma

Herido un hombre que fue atropellado intencionadamente por un conductor en Palma

Herido un hombre que fue atropellado intencionadamente por un conductor en Palma

Tres detenidos por herir en dos ocasiones con disparos de perdigones a un hombre en Son Gotleu

Tres detenidos por herir en dos ocasiones con disparos de perdigones a un hombre en Son Gotleu

Buscan a una joven de 17 años en situación de vulnerabilidad desaparecida en Palma

Buscan a una joven de 17 años en situación de vulnerabilidad desaparecida en Palma

La Policía de Indonesia amplía la búsqueda de la mallorquina desaparecida en Lombok

La Policía de Indonesia amplía la búsqueda de la mallorquina desaparecida en Lombok

Detenido un turista que escaló cinco metros de una fachada y se coló en un domicilio de la Playa de Palma

Detenido un turista que escaló cinco metros de una fachada y se coló en un domicilio de la Playa de Palma
Tracking Pixel Contents