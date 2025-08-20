Diecinueve nuevos inspectores de la Policía Nacional en Baleares

Los oficiales se han incorporado a las plantillas de las comisarías de Palma, Manacor, Ibiza y Ciutadella

El jefe superior de Policía, José Luis Santafé, rodeado de los nuevos inspectores destinados en Palma.

El jefe superior de Policía, José Luis Santafé, rodeado de los nuevos inspectores destinados en Palma. / CNP

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Policía Nacional ha presentado a diciecinueve nuevos inspectores que se han incorporado a las plantillas de las distintas comisarías del cuerpo en Balears. De ellos, trece realizarán su actividad en Palma, dos en Manacor, dos en Ibiza y otros dos en Ciutadella.

Desde la Policía Nacional informan de que los diecinueve nuevos inspectores desarrollarán su cometido en puestos de responsabilidad en diferentes grupos y unidades. De los trece destinados en Palma, seis se han incorporado a la Brigada de Policía Judicial, dos a la Brigada de Extranjería y Documentación, tres a la Brigada de Información, y los otros dos a las comisarías de Distrito Centro y Oeste. A Ibiza van dos inspectores, dos a Manacor y dos a Ciutadella de Menorca.

Los nuevos inspectores han sido recibidos en Palma el jefe superior, José Luis Santafé, y el comisario provincial, Juan Márquez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cabañuelas de Jorge Rey: este es el tiempo que viene tras la ola de calor
  2. Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Así modifica Antena 3 el horario del esperado momento
  3. La Panadería Lozano de Son Castelló causa furor con sus bocadillos de lechona
  4. El cantautor Jaime Anglada pasa de la UCI a una zona de observación menos restringida en Son Espases
  5. De la ola de calor al aviso por tormentas: la AEMET activa la alerta naranja en Mallorca
  6. Un famoso local de Platja de Palma cobra entrada por primera vez: ¿medida puntual o nuevo modelo?
  7. Graban a dos turistas manteniendo relaciones sexuales en plena playa de Magaluf
  8. La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros

Diecinueve nuevos inspectores de la Policía Nacional en Baleares

Diecinueve nuevos inspectores de la Policía Nacional en Baleares

Un bombero de Mallorca herido con quemaduras en un brazo y en una pierna en un incendio de rastrojos en Inca

Un bombero de Mallorca herido con quemaduras en un brazo y en una pierna en un incendio de rastrojos en Inca

La Guardia Civil detiene a 32 personas por envíos de paquetes con droga interceptados en el Aeropuerto de Palma

La Guardia Civil detiene a 32 personas por envíos de paquetes con droga interceptados en el Aeropuerto de Palma

Herido un hombre que fue atropellado intencionadamente por un conductor en Palma

Herido un hombre que fue atropellado intencionadamente por un conductor en Palma

Tres detenidos por herir en dos ocasiones con disparos de perdigones a un hombre en Son Gotleu

Tres detenidos por herir en dos ocasiones con disparos de perdigones a un hombre en Son Gotleu

Buscan a una joven de 17 años en situación de vulnerabilidad desaparecida en Palma

Buscan a una joven de 17 años en situación de vulnerabilidad desaparecida en Palma

La Policía de Indonesia amplía la búsqueda de la mallorquina desaparecida en Lombok

La Policía de Indonesia amplía la búsqueda de la mallorquina desaparecida en Lombok

Detenido un turista que escaló cinco metros de una fachada y se coló en un domicilio de la Playa de Palma

Detenido un turista que escaló cinco metros de una fachada y se coló en un domicilio de la Playa de Palma
Tracking Pixel Contents