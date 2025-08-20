Diecinueve nuevos inspectores de la Policía Nacional en Baleares

La Policía Nacional ha presentado a diciecinueve nuevos inspectores que se han incorporado a las plantillas de las distintas comisarías del cuerpo en Balears. De ellos, trece realizarán su actividad en Palma, dos en Manacor, dos en Ibiza y otros dos en Ciutadella.

Desde la Policía Nacional informan de que los diecinueve nuevos inspectores desarrollarán su cometido en puestos de responsabilidad en diferentes grupos y unidades. De los trece destinados en Palma, seis se han incorporado a la Brigada de Policía Judicial, dos a la Brigada de Extranjería y Documentación, tres a la Brigada de Información, y los otros dos a las comisarías de Distrito Centro y Oeste. A Ibiza van dos inspectores, dos a Manacor y dos a Ciutadella de Menorca.

Los nuevos inspectores han sido recibidos en Palma el jefe superior, José Luis Santafé, y el comisario provincial, Juan Márquez.