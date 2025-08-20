Detenidos en Ibiza tres importantes miembros de la ´Ndrangheta, la peligrosa mafia calabresa

Agentes de la Policía Nacional y de la unidad ROS-Roma dei Arma dei Carabinieri, de Italia, detuvieron el pasado viernes en Ibiza a tres personas por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Los arrestos se practicaron en base a órdenes de detención europeas (OEDE) emitidas por las autoridades italianas y ejecutadas por el Juzgado Central de Instrucción número Uno de la Audiencia Nacional, mediante el juzgado territorialmente competente, el Juzgado de Instrucción número Dos de Ibiza, informa la Policía Nacional en un comunicado. Además, los agentes realizaron dos registros domiciliarios, uno en Ibiza y otro en Barcelona, dentro de la misma operación.

"Desde el año 2024 y en el marco de las labores de investigación de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, quien investiga las actividades y la penetración en los tejidos económico, político y social de los grupos criminales transnacionales que ponen en jaque la seguridad interior de nuestro país, se viene monitorizando la implantación de la ´Ndrangheta", destaca la policía. Precisamente, fruto de estas investigaciones, "los agentes detectaron a posibles miembros de esta organización criminal en territorio nacional y, tras varias labores de investigación unidas a la cooperación internacional, en la que ha sido clave Euro Just, se logró identificar a tres importantes miembros de esta organización", que en ese momento se encontraban en Ibiza.

Rápida detención gracias a la colaboración internacional

Gracias a la colaboración internacional de la Policía Nacional y la unidad policial italiana ROS-Roma, dei Arma dei Carabinieri, se logró la rápida detención de estos importantes miembros de la mafia. "El intercambio fluido de información ha resultado esencial para su localización", insiste el cuerpo español.

Así, durante la mañana del pasado viernes, 15 de agosto, día festivo, "los agentes desplegaron un dispositivo policial en Ibiza que concluyó con la detención de tres personas". Además, se realizaron dos registros domiciliarios, uno en Ibiza y otro en Barcelona, en los que los agentes intervinieron 35.000 euros en efectivo, joyas de gran valor ―como dos relojes, uno de ellos valorado en 120.000 euros―, documentaciones de identidad falsa, sustancias estupefacientes, dispositivos móviles y documentación de interés, efectos que ahora están siendo analizados por los agentes.

El operativo fue de alto riesgo, recalcan desde la Policía Nacional, "debido al alto grado de peligrosidad de los detenidos y a su resistencia al arresto".

Los tres detenidos han sido puestos a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número Uno, quien ha decretado su ingreso en prisión.

La investigación se ha desarrollado, de forma conjunta por la Comisaría General de Información, el Grupo de Fugitivos y el Grupo de Organizaciones Criminales Transnacionales de la Comisaría General de Policía Judicial. Además, ha contado con la colaboración de las Brigadas de Información y Judicial de Ibiza y Barcelona, así como con la intervención de equipos tácticos del GEO y GOES.

´Ndrangheta, organización criminal internacional

"La ‘Ndrangheta, con más de 150 años de existencia, se ha consolidado como una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del mundo, mostrando una enorme capacidad para influir en la política, la economía y la seguridad de los países en los que se asienta. A diferencia de otras mafias italianas, como la Cosa Nostra siciliana o la Camorra napolitana, la ‘Ndrangheta ha mantenido una estructura altamente hermética basada en la discreción y los vínculos familiares, lo que ha dificultado la realización de grandes operaciones policiales contra sus diferentes estructuras. Esta organización ha puesto su mira en España como uno de los puntos clave para su expansión debido a la estratégica situación geográfica de nuestro país", explica la Policía en la nota, para dejar clara la importancia de estas detenciones.

"Su influencia se extiende más allá de las fronteras italianas, con presencia activa en Europa, América, África y Asia. La combinación de violencia, control territorial y sofisticación financiera convierte a esta organización en una amenaza potencialmente desestabilizadora para los Estados, especialmente los que cuentan con las condiciones idóneas para que organizaciones de este tipo prosperen, ya sea por su proximidad geográfica y cultural, facilidad idiomática y cómodo desapercibimiento, como es el caso de España", concluyen.