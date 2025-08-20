Detenido un turista que escaló cinco metros de una fachada y se coló en un domicilio de la Playa de Palma

Un turista alemán de 23 años ha sido detenido por la Policía Local de Palma después de que escalara cinco metros por la fachada de un edificio de s'Arenal y se colara en un domicilio. El joven fue reducido por el propietario de la vivienda tras mantener un forcejeo con él. Cuando la Policía se lo llevó detenido por allanamiento de morada, se limitó a decir que se había confundido.

Los hechos, según informa la Policía Local de Palma, ocurrieron durante la madrugada del 16 de agosto en la calle Flamenc, en s'Arenal. La Base del 092 recibió un aviso que informaba sobre un hombre que había accedido a una vivienda habitada y estaba siendo retenido por el morador. Al lugar se dirigió unidad adscrita al SETUR 2025, el operativo especial de seguridad en la zonas turísticas puesto en marcha este verano por la Policía Local.

Una vez en el domicilio los agentes se entrevistaron con el morador. Según declaró, mientras dormía junto a su familia, oyó un fuerte golpe en el balcón. Al acercarse a ver qué ocurría se encontró a un hombre que intentaba entrar en el domicilio. El dueño de la casa trató de impedirle la entrada, pero el intruso logró acceder por la puerta de la cocina, que estaba sin pestillo. Se produjo entonces un forcejeo entre ambos, en el que el residente en la casa logró inmovilizar al desconocido.

Tras una inspección ocular, los agentes determinaron que para acceder a la vivienda, el joven había escalado un muro de dos metros y una pérgola de tres metros de altura. Al interrogar al detenido, le preguntaron por el motivo de entrar al domicilio y manifestó que se había confundido. Los agentes comprobaron que se trataba de un turista que está alojado en un hotel de la zona.

El joven alemán quedó detenido por un presunto delito de allanamiento de morada. La Sala de Atestados de la Policía Local realizó las diligencias y tomó declaración a las víctimas. Posteriormente el detenido fue traspasado a la Policía Nacional.