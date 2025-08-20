Buscan a una joven de 17 años en situación de vulnerabilidad desaparecida en Palma
SOS Desaparecidos pide colaboración ciudadana para encontrar a la adolescente desaparecida el pasado 19 de agosto
Palma
La asociación SOS Desaparecidos solicita la colaboración ciudadana para localizar a una joven desaparecida en Palma desde el pasado 19 de agosto.
Se trata de una adolescente de 17 años en situación de vulnerabilidad. Responde por Damampreet K. y mide en entre 1,60 y 1,65 centímetros.
Tiene complexión delgada y pelo y ojos negros. Lleva gafas.
Aquellas personas que tengan información que ayude a dar con su paradero pueden ponerse en contacto con SOS Desaparecidos en el teléfono 868 286 726 o escribiendo a info@sosdesaparecidos.es. También pueden llamar a los teléfonos 649 952 957 y 644 712 806 o al número dela Policía, el 091.
