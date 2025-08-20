Un bombero de Mallorca herido con quemaduras en un brazo y en una pierna en un incendio de rastrojos en Inca /

Un bombero de Mallorca ha sufrido quemaduras de segundo grado en un brazo y en una pierna al acudir a sofocar un incendio de rastrojos en Inca. Dotaciones de Bombers de Mallorca, procedentes del parque de Inca y de Alcúdia el helicóptero 'Milana' han acudido a apagar las llamas junto con bomberos forestales del Institut Balear de la Natura (Ibanat). El fuego ha consumido en torno una hectárea de terreno.

El incendio de rastrojos se ha producido a mediodía de este miércoles en la avenida de Jaume I de Inca detrás de varios locales, al lado del campo del Constància. En poco tiempo las llamas han alcanzado grandes dimensiones. Bombers de Mallorca ha desplazado de inmediato ocho dotaciones procedentes de los parques de Inca y Alcúdia. Mientras tanto, el helicóptero 'Milana' ha realizado numerosas descargas de agua para sofocar el fuego. El Ibanat, por su parte, ha movilizado bombero forestales para tratar de apagar el incendio.

Intoxicados leves

Durante las labores de extinción, un bombero del parque de Inca ha sufrido quemaduras de segundo grado en un brazo y en una pierna. A continuación el herido ha sido trasladado en ambulancia del Ib-salut a la Mutua. Otras cuatro personas han sido atendidas in situ por intoxicaciones de carácter leve, debido a la inhalación de humo.