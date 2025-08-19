Rescatan en helicóptero a un excursionista accidentado en Cap Enderrocat
La aeronave Milana, de los Bombers de Mallorca, realiza dos auxilios el día de su presentación oficial
El helicóptero Milana, de los Bombers de Mallorca, auxilió ayer a última hora de la tarde a un excursionista herido al sufrir un accidente en la zona de Cap Enderrocat, en la costa de Llucmajor. Fue la segunda intervención de emergencia de la aeronave esa tarde, el día en que había sido presentada oficialmente tras su reciente incorporación por parte de los Bombers.
El rescate se produjo a última hora de la tarde de ayer. Sobre las ocho se recibió un aviso de que un excursionista que estaba alojado en un hotel de Cala Blava había sufrido un accidente en los acantilados de Cap Enderrocat, en la costa de Llucmajor.
La víctima llevaba encima un dispositivo GPS enlazado a un acompañante y un familiar de su país, que permitió ubicar con precisión el lugar en el que se encontraba. Hacia allí partió de inmediato el helicóptero Milana con un equipo de bomberos a bordo. El equipo de rescate subió al hombre herido a la aeronave con una grúa, para que fuera trasladado directamente a Son Espases. El hmbre sufría diversos traumatismos.
Fue la segunda intervención realizada por la Milana en el día de ayer, cuando fue presentado oficialmente como la nueva incorporación a los Bombers de Mallorca. Ese mediodía, poco después del acto, tuvo que acudir con urgencia a rescatar a un excursionista que se encontraba en mal estado, con síntomas de deshidratacion, en los alrededores de sa Coma den Vidal, en Estellencs.
