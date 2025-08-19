Detenidos dos ladrones de cobre que dejaron sin luz diversas calles de Palma

Agentes de la Policía Nacional de Palma, detuvieron el pasado lunes a una pareja, los dos españoles, como presuntos autores de un delito continuado de hurto de cableado eléctrico del alumbrado público de los barrios palmesanos de Son Ferriol, Secar de la Real, Son Espanyol, Poble Espanyol y Polígono de Levante. Los robos dejaron diversas calles sin luz, con cientos de vecinos afectados. Según los investigadores se habrían llevado más de una tonelada de cable, causando un perjuicio de cerca de 40.000 euros.

Según informa la Policía, los agentes del Grupo de Robos recibieron varias denuncias de diferentes empresas encargadas del mantenimiento del alumbrado público de Palma en las que daban cuenta de la sustracción de una gran cantidad de cableado de la red eléctrica de la ciudad.

Los robos se produjeron desde finales del mes de marzo hasta el mes de julio en cinco barrios de Palma -Son Ferriol, el Secar de la Real, Son Espanyol, el Poble Espanyol y el Polígono de Levante-, afectando con ello a los ciudadanos ya que las calles quedaban totalmente a oscuras, a lo que hay que sumar el perjuicio económico de la sustracción y posterior restitución del cableado.

Los ladrones siempre sustraían de las arquetas del suelo o del cableado aéreo. Presuntamente sustrajeron más de mil metros de cable por un importe de cerca de 40.000 euros. Algunos robos se produjeron en la misma calle.

Los agentes del Grupo de Robos de la Policía Nacional llevaron a cabo una investigación, logrando averiguar que detrás de los robos se encontraba una pareja. El hombre contaba con antecedentes policiales por hechos similares.

Las gestiones permitieron confirmar que el hombre había sido ayudado por la mujer, que le acompañaba para vender el material sustraído, con un peso de cerca de una tonelada.

Finalmente el pasado lunes los agentes lograron localizar tanto al hombre como a la mujer, que fueron detenidos como presuntos autores de un delito continuado de hurto de cableado eléctrico de diferentes calles de Palma.

Un policía examina una arqueta del alumbrado público. / CNP

La Policía destaca que aparte del grave quebranto económico que supone la sustracción de este tipo de cableado de cobre para la empresa propietaria del mismo, se atenta contra el correcto funcionamiento de uno de los servicios públicos de la ciudad de Palma, al dejar sin luz y totalmente a oscuras a numerosas calles.

Por otro lado el dinero que reciben los ladrones por la venta del cable sustraído es exiguo, y supone un escaso beneficio económico que se contrapone con el menoscabo económico para la empresa de mantenimiento y el grave perjuicio a los vecinos.