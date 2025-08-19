Detenido por sustraer doce cajas de tabaco en el aeropuerto de Palma

La Guardia Civil ha detenido a un británico de 39 años de edad por el hurto doce cajas de tabaco en la tienda Duty Free del aeropuerto de Palma. Las cajetillas sustraídas están valoradas en 2.250 euros.

Los hechos se remontan al pasado día 16 de agosto por la mañana, cuando los agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil del aeropuerto de Palma recibieron un aviso sobre la comisión de un supuesto delito de hurto de tabaco en el Duty Free de la terminal

Rápidamente los agentes se desplazan al mencionado lugar donde se entrevistaron con un vigilante de seguridad del establecimiento, que informó a los agentes que había observado un comportamiento sospechoso en un hombre que, cuando se percató de su presencia, salió rápidamente del comercio, aunque logró interceptarle poco después

Los guardias civiles procedieron a la identificación del supuesto autor y al registro de la bolsa que portaba, y hallaron en su interior doce cajas de tabaco, del que no pudo aportar tiquet de compra. Más tarde se realizaron gestiones con al responsable del establecimiento que confirmó que las cajas habían sido sustraídas y estaban valoradas en 2.250 euros.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de hurto y puesto a disposición judicial