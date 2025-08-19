Detenida por apuñalar a su casera tras discutir por el uso del cuarto de baño

Agentes de la Policía Nacional arrestaron en Palma a una mujer como presunta autora de un delito de lesiones, después de que presuntamente hiriera a su casera en el brazo con un cuchilo, por lo que tuvo que ser hospitalizada. Al parecer las dos mujeres, que compartían piso, tenían problemas de convivencia. El detonante de la agresión fue una discusión por el uso del cuarto de baño.

Los hechos se produjeron el pasado domingo, sobre las cuatro menos diez de la tarde en un domicilio de la calle Manacor de Palma, donde se produjo una disputa entre las dos moradoras de una vivienda, inquilina y casera.

Tras tener conocimiento de que se había producido una agresión, varias patrullas de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar y localizaron a la casera, que tenía un corte en el brazo. La mujer indicó que desde hacía un tiempo tenía problemas de convivencia con su inquilina. Poco antes habían discutido por el uso del baño, y la inquilina había reaccionado con violencia. La cogió del pelo y la tiró al suelo, donde le propinó varios golpes. La casera indicó que la inquilina cogió un cuchillo de la cocina y le hizo un corte en el brazo. Después se había marchado.

La víctima fue trasladada a un centro hospitalario donde fue asistida por el corte en el brazo y por contusiones, mientras los agentes realizaban una batida por la zona para localizar a la presunta agresora.

Horas más tarde esta mujer acudió a dependencias policiales para con la intención de denunciar a su casera por lesiones leves y amenazas, Manifestó que la había amenazado, la golpeó con la puerta y la cogió del cuello. La mujer puso denuncia y aportó un parte médico.

Una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, al tener conocimiento de que la mujer que estaban buscando estaba en la oficina de denuncias, acudió allí y la arrestó como presunta autora de un delito de lesiones.