Un conductor que cuadruplicaba la tasa de alcohol se estrella contra una estación de BiciPalma

El impacto provocó grandes daños en los anclajes, en una bicicleta y en el vehículo

El coche, tras estrellarse contra la estación de BiciPalma en la calle Aragón.

El coche, tras estrellarse contra la estación de BiciPalma en la calle Aragón. / Policía Local de Palma

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Policía Local de Palma adscritos a la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) han instruido un atestado contra un español de 32 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. El conductor se estrelló con su coche contra una estación de BiciPalma de la calle Aragón y provocó grandes daños. Cuando fue sometido a la prueba de alcoholemia dio un resultado de 0,91, casi cuatro veces superior al máximo permitido.

Según informa la Policía Local de Palma, los hechos ocurrieron la tarde del 15 de agosto en la calle Aragón. Una patrulla se desplazó al lugar tras recibir un aviso de un ciudadano de un accidente de tráfico en el que el conductor implicado parecía encontrarse en estado de embriaguez. A su llegada, los agentes encontraron un turismo con graves daños en la dirección tras haber impactado contra una estación de BiciPalma.

El turismo sufrió grandes daños.

El turismo sufrió grandes daños. / Policía Local de Palma

Según la reconstrucción de los hechos, el hombre perdió el control de su vehículo por exceso de velocidad, se desvió de su trayectoria y chocó contra un coche que estaba estacionado. A causa del fuerte impacto, su vehículo continuó sin control, colisionando contra el cartel informativo y varios anclajes de la estación de BiciPalma, y acabando por aplastar parcialmente una de las bicicletas.

Al ser sometido a la prueba de etilometría, el conductor dio un resultado positivo de 0,91 miligramos por litro de aire espirado, una tasa que casi cuadruplica el máximo legal permitido (0,25 mg/l). El hombre fue denunciado administrativamente por conducción negligente e informado de su condición de investigado no detenido. Su vehículo fue retirado por una grúa municipal para restablecer la circulación.

