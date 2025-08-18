Policías de paisano sorprenden a dos carteristas cuando desvalijaban a unos turistas en la Playa de Palma

Los delincuentes abrazaban a las víctimas y aprovechaban para sustraerles los efectos de valor

Momento de la detención de los dos presuntos carteristas en s'Arenal.

Momento de la detención de los dos presuntos carteristas en s'Arenal. / Policía Local de Palma

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Una patrulla de paisano de la Policía Local de Palma sorprendió in fraganti en la madrugada del miércoles a unos carteristas cuando desvalijaban a unos turistas en s'Arenal. Los delincuentes abordaban a las víctimas y les abrazaban como si fueran amigos, momento que aprovechaban para quitarles los efectos de valor que llevasen en los bolsillos. Los sospechosos se enfrentaron a los agentes y tuvieron que ser reducidos.

Según informan fuentes de la Policía Local, una de sus patrullas, que formaban parte de un equipo de vigilancia de paisano junto a la Policía Nacional, detuvieron a dos hombres como presuntos autores de un delito de hurto en grado de tentativa y un delito de amenazas a agentes de la autoridad. La intervención tuvo lugar la noche del 13 de agosto en la Playa de Palma.

La patrulla de paisano reconoció a dos hombres conocidos por su actividad delictiva e inició una vigilancia discreta. Los agentes observaron cómo ambos individuos se dedicaban a abordar a turistas con la excusa de indicarles una dirección, aprovechando el momento para abrazarles e intentar sustraerles objetos de sus bolsillos.

Pocos minutos después, los policías presenciaron cómo uno de los hombres, un rumano de 38 años, cerraba el paso a un grupo de turistas, mientras su compinche, un argelino de 40 años, abrazaba a uno de ellos por la espalda y lograba sustraerle la cartera. Inmediatamente después, intentó robar el teléfono móvil a otro miembro del grupo.

En ese instante, los agentes se identificaron como agentes de la autoridad, el ladrón arrojó la cartera al suelo y, junto a su compañero, mostraron una actitud agresiva y se resistieron a la detención. La cartera sustraída fue devuelta a su propietario y se confeccionó denuncia in situ por lo ocurrido.

Una vez en dependencias policiales, profirieron graves amenazas de muerte a los agentes. La Sala de Atestados instruyó las primeras diligencias y, posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición de la Policía Nacional.

