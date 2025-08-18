El personal Sanitario del Joan March estalla tras el derrumbe del techo: "Por centímetros no ha matado a nadie"

"Es una vergüenza, esto lo cambiarán cuando muera alguien", es la indignación del personal sanitario del Hospital Joan March, en Bunyola, que ha estallado tras el derrumbe del falso techo de un pasillo.

Los trabajadores denuncian el mal estado de las instalaciones después de que la caída de una baldosa provocara el desplome del techo de Pladur, y que solo la buena suerte evitó que se produjeran heridos. Según el personal: "Por centímetros no ha matado a nadie".

"Estábamos pasando el carro, cambiando el pañal a los enfermos, y de pronto ha caído esto. No le ha pegado a nadie, pero si le da, lo mata o lo deja tonto de por vida", explicó un trabajador sanitario que presenció el derrumbe.

El suelo del pasillo del hospital ha quedado cubierto de cascotes. / DM

Historial de incidentes

Este no es el primer incidente de este tipo en el hospital. Según los profesionales, en invierno ya se produjo la caída de una parte del techo en una sala de pacientes, también sin consecuencias graves, pero que evidenció un problema estructural no resuelto.

El estado general del edificio genera cada vez más preocupación entre el personal. Denuncian filtraciones, el uso de materiales provisionales como el Pladur para tapar desperfectos, y condiciones peligrosas incluso en los accesos, como una carretera en mal estado.

“Con el sol que hace, ¿cómo puede estar la baldosa mojada? No es una filtración por lluvia. Hay un problema más grave”, sentencia un sanitario.